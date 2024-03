Békéscsabán elfogadtak egy rendeletmódosítást, miszerint április 2-ától tilos fűre parkolni, pontosabban intézményesen gondozandó közterületekre autóval ráhajtani és azon várakozni. Nem vonták be a körbe az egész várost, csak azokat a belvárosi, lakótelepi részeket, ahol ez komoly problémát jelent. A gond egyrészt az, hogy a járművekkel tönkreteszik a füvet – van, ahol immár csak keréknyomok vannak –, másrészt az, hogy ezek az autósok nem fizetnek parkolódíjat.

A közterület-felügyelők egyelőre nem büntetnek, csak figyelmeztetnek. Cetliket tesznek ki a szélvédőkre, hogy április 2-ától bírságot is kiszabhatnak, ha hasonló szabálytalanságon érik az autóst. Bizonyos területeken immár meg is oldódott a probléma, bizonyos területeken viszont úgy vannak vele a sofőrök, hogy ráérnek a szokásaikon április 2-ától változtatni. Érdekes is volt mindezt megtapasztalni például a Gábor Áron utcában vagy a Szigligeti utcai játszótér környékén.

Kérdés szerintem, hogy egyáltalán tudnak-e változtatni a szokásaikon az autósok. Az, hogy hány parkolóhely van egy-egy területen, nincs összhangban azzal, hogy a környékben élők hány autóval rendelkeznek. Biztos, hogy amikor ezeket a lakótelepeket, tömbházakat építették, nem mindegyik családban volt autó, manapság pedig lehet, hogy egy-egy családban akár kettő is akad. Ezeknek pedig helyet kell keresni, nem lehet felvinni a kocsikat az emeletre.

Nyilvánvaló, hogy nem illik egy gondozott virágágyás mellé letenni a kocsit. Nem illik keréknyomokat vájni a fűbe, tönkretenni a zöldet. Nem illik parkolódíjat nem fizetni. Tehát jogos az, hogy a környezet védelme érdekében hoztak egy döntést Békéscsabán, és hogy rendet szeretnének teremteni. De vajon van-e kiút azon autósok számára, akik majd hazaérve a környékben nem találnak parkolóhelyet, amelyekért valóságos harc kezdődik április 2-ától.