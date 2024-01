Hétfőn új fejezetet nyitottunk. És nem csupán a hét első napja miatt, hanem új esztendőt is köszöntöttünk. Számos dolog miatt igazlmas ez a nap. Okot ad a visszaemlékezésre és a tervezésre, ráadásul szívet melengető híreket is kapunk ilyenkor. Például az újévi babák születéséről. Idén az első újszülött az országban Zalaegerszegen érkezett, éjfél után egy perccel. A kislány a Blanka nevet kapta szüleitől. Családjában ő a második gyermek, és 3430 grammal, valamint 53 centiméteres hosszal született.

Békés vármegyében ugyan váratott magára, de 10 óra 16 perckor megszületett itt is az első idei baba, méghozzá a gyulai kórházban. Balázs 3400 grammot nyomott az első mérésnél, és 49 centiméter a testhossza. Nem maradt tehát vármegyénk sem újévi baba nélkül.

Idén sokadjára adok már hírt az újévi babákról, ami mindig különleges élmény számomra. Talán azért, mert magam is édesanya vagyok, de minden január elsején izgatottan kelek fel korán reggel, és tárcsázom a gyulai és békéscsabai szülészeti osztályokat, hogy megtudjam, született-e baba éjfél óta. Ha nem, akkor újra, és újra telefonálok azért, hogy tovább adhassam a legszebb újévi hírt. Mert a születés egy igazi csoda, újév napján pedig igazán különleges is. No, persze január 1-jén érkező újszülött erről még mit sem sejt, de őt a szülein és családtagjain túl ismeretlenek is várják. Hiszen mindenkinek szívet melengető olvasni a hírt az éve első babájáról.