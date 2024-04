A házfelújítás idegőrlő tud lenni, főleg úgy, ha egy frissen vásárolt használt ingatlanról van szó, amit nem ismer az ember. Ki kell találni, szakembereket kell szervezni. És ezek csak az alapok. Hiszen egy ismeretlen épületnél hatványozódnak a meglepetések, emiatt szinte folyton változik a menetrend. Most épp egy ilyen projektben vagyunk benne. Kinőttük a házat, nagyobbra lett szükségünk, ám a szerelem-ingatlan még sok munkát igényel beköltözés előtt. No, de mi a szerencsések közé tartozunk, mert minden mester tudott jönni időben, ráadásul a szokásosnál több terhet vesznek le a vállunkról. Mindenről gondoskodnak, olykor helyettünk is gondolkoznak. Persze így is elkap néha a feladom érzés...