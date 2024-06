Saját tapasztalat: el kell indulni időben. És nem a kisebb s nagyobb városok forgalma miatt mondom ezt. Az aratás elkezdődött, megjelentek az utakon a mezőgazdasági munkagépek, a szállítójárművek. Nem lehet őket nem észre venni, de még megelőzni, vagy simán kikerülni se egyszerű. Hacsak nem partner a nagy monstrum pilótája. Kell a türelem, a partnerség és az idő. Tisztelnünk kell a mezőgazdaságban dolgozókat, egymást, a munka dandárja van. Ők is iparkodnak, ahogy mi is. Dübörögnek Dél-Békés útjain azok a kamionok is, amelyekkel a híresen finom, mézédes dinnyékkel viszik innen messzire a hírünket. Szóval csak óvatosan és türelmesen autózzunk!