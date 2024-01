A mentális problémák egyre jobban begyűrűznek a fiatalabb korosztályokba is, egyre többen kérnek segítséget ilyen jellegű gondjaikra a nemzedék tagjai közül. Mindezt több tanulmány alátámasztja, illetve legutóbb például a gyulai képviselő-testület ülésén is szó volt a témáról a Mi egy Másért Egyesület beszámolója kapcsán.

A szakmai anyagok szerint globális jelenség érezteti hatását, a világ számos pontján küzdenek hasonló gondokkal a generációba tartozók.

Az okokat kutatják, és valószínűleg a folyamat kiváltójaként elsőként mindenkinek a kütyük jutnak az eszébe. A kütyük, amelyekről nem árt megjegyezni, hogy azokat nem csak a gyerekek és a fiatalok használják. Így amikor mindent ráfogunk ezekre az eszközökre, ennél a pontnál egy pillanatra érdemes a nagy többségnek is megállni.

Eltűnőben vannak a közösségek is. Miközben gyermekkorunkban simán, akár estébe nyúlóan lemehettünk órákra bandázni a lakótelepen, és a gyerekcsapat vigyázott is valamilyen szinten egymásra, ma már erről így szó sem lehet. A zöld területeken pedig már alig látni focizó vagy hunyózó gyerekeket. S ne legyenek illúzióink, talán mi felnőttek sem tudunk mindig lépést tartani felgyorsult, millió impulzussal átszőtt világunkkal. A tendenciához pedig nyilván hozzájárul az is, hogy egyre többen tudják, hogy probléma esetén kihez kell fordulni, és egyre többen ezt időben meg is teszik.

Egy valami azonban biztos, meg kell találni a megoldásokat, a fiatalokért és így valamennyiünk jövőjéért.