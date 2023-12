Persze egy társasházi lakásban is lehet külön gyűjteni a kommunális hulladékot, meg az újrahasznosítható papírt, fémet, műanyagot és üveget, mert mindez csak akarat kérdése, egy 50 négyzetméteres panelben azért erre nem sok hely van. Jövőre pedig bejön a képbe még egy kuka. Tizennégy város, így Békéscsaba, Gyulán és Békés társasházi övezetiben ugyanis beindul a konyhai zöld- és élelmiszerhulladék házhoz menő gyűjtése.

Ez azt jelenti: a családok kapnak egy-egy ötliteres kukát. Ebbe kell majd pakolni például a gyümölcsök és zöldségek maradékait, a tojáshéjat, az ételmaradékokat, a pékárukat. Nem kell aggódni, nem lesz tőle büdös és mindez maszatos, mivel az edény a leírások alapján szag- és kifolyásmentes. Nem is túl nagy, így lehet, hogy sűrűn kell üríteni, mégpedig egy 120 literes kukába. Ilyeneket kapnak a társasházak, és ezeket a megszokott módon és időben kell kihúzni.

Az önkéntes alapon induló rendszer szerintem működőképes lehet, persze csak akkor, ha van rá akarat. Ha továbbra is mindenki egy kukába gyűjti azt, amit tényleg nem lehet újrahasznosítani és azt, amit egyébként lehetne, akkor tényleg csak nőni fog folyamatosan az az így is óriási szeméthegy Békéscsaba határában. Ide kapcsolódik az is, hogy hamarosan betelik a hulladéktelep mos használt része, és egy újabb depót szükséges nyitni.

Visszatérve az ételmaradékokra: az információk szerint évente 320-384 ezer tonnányi konyhai zöld- és élelmiszerhulladék megy a kukákba. Viszont ezek is értéket jelentenek, hiszen biogázüzemekben hasznosítanák újra, áramot és hőt állítva elő ilyen módon. Roppant egyszerű tehát a szlogen, a mottó: tedd az almacsutkát és a banánhéjat, meg a megmaradt karácsonyi menüt a külön kukába, és akkor lesz fűtés és villany az otthonodban.