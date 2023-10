Keresztény családban felnőve számomra mindig fontos volt a hit és a hitközösség. Református általános iskolába jártam, időközben konfirmáltam, majd katolikus gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat, ahol református hittan óráim voltak. A vallás tehát végigkísérte a felnőtté válásomat, később pedig a gyermekeimet is az egykori általános iskolámba írattam be. Egyházi vonalon maradva pedig a templomba járás is alap dolog nálunk, ami elcsendesülést és feltöltődést jelent a mai, rohanó világban. A templom továbbá egyfajta központi helyszín számunkra, ami a családi istentiszteleteken túl az ünnepek megélésére is teret biztosít.

A fentiek miatt is rendkívül fájó dolog számomra azt hallani, hogy más országokban lebontják, vagy éppen átalakítják a templomokat. Ezzel ugyanis nem csupán megszüntetik az eredeti funkciójukat, de egyre távolabb tolják az emberektől a hitet, ami a nehéz időszakokban akár a túlélést is segítheti.

Eleken azonban épp az ellenkezőjét teszik, hiszen elindult a Sarlós Boldogasszony-templom felújítása, aminek egy rövid részletébe magam is betekinthettem. Felemelő volt tapasztalni, hogy a város apraja-nagyja összegyűlt a templomsüveg leemelését megnézni. Volt, aki meg is könnyezte a történelmi pillanatot. Ebből is érezhető, hogy igenis szükség van a templomokra, az egyházakra és a hitre. Mert összetart minket, erőt ad, és utat mutat. Bízom abban, hogy sok település példát vesz majd Elekről, és nem hagyják veszni a templomukat, a múltjukat és ezzel a jövőjüket sem.