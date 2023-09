Hajmeresztő látványban volt részem a minap. Épp a gyerekeket vittem iskolába, amikor az egyik üzletsor előtti járdán egy apuka a gyermekét indította útnak, vélhetően ő is az iskolába tartott. Éppen elköszöntek egymástól, amikor elsuhant mellettük egy fiú elektromos rollerrel. Szó szerint veszélyes távolságban. Mondhatni megállt bennem az ütő a jelenettől, és ahogy láttam, az apuka is megrémült a hirtelen jött járműtől. A rolleres ugyanis egy gyorsabb kerékpárost meghazudtoló tempóval hajtott végig a járdán, mit sem törődve a gyalogosokkal. A szememmel tovább követve pedig azt is sikerült elcsípnem, hogy az üzletsor sarkánál is szinte ugyanazzal a tempóval kanyarodott, körültekintés nélkül.

Az elektromos rollerrel száguldozó fiú szintén diák volt, viszont idősebb, középiskolás korú. Úgy hiszem azonban, hogy a szülei őt is ugyanúgy féltik, mint mi a kisebb gyermekeinket. Itt pedig valóban hajszálon múlt a baj, aminek nagyságát meg sem merem saccolni a rolleres tempója alapján. Ez egyébként már nem az első írásom az elektromos rollerek kapcsán, de most ismét azt kérem a szülőtársaktól, hogy ha már mindenképp ilyen járművet szeretnének gyermekük kezébe adni, legalább tanítsák meg őket a KRESZ-re, hogy hol és hogyan rollerezhetnek, valamint a biztonságos, másokat és persze önmagukat nem veszélyeztető közlekedésre. Azért, hogy mindenki épségben hazatérjen.