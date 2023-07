A család különböző generációinak közös élményei talán mindig a legszebbek. Visszaemlékezve a gyermekkoromra, bennem is leginkább a nagyszülőkkel átélt élmények maradtak meg, hiszen a szünetekben mindig ők vigyáztak rám, mivel anyukám dolgozott. A nagyszülőknek pedig szinte minden esetben a kedvenc elfoglaltságuk az unokákkal való időtöltés, ráadásul rengeteg dolgot lehet tanulni tőlük.

Gyomaendrődön is akad egy olyan nagymama, akinek az unokáival eltöltött idő a legkedvesebb. Az immár 70. életévéhez közelítő Joóné Gyuricza Mária pedig nem akármilyen módon oldotta meg a közös időtöltést. Az unokák kedvéért ugyanis horgászvizsgát tett, közel húsz éve, és amikor csak együtt lehettek, pecázni mentek. Persze itt születtek a legszebb közös élmények is, például akkor, amikor egy hal kihúzása olyan nagy lendülettel sikeredett, hogy abból „repülő” uszonyos lett, és felettük elhaladva, jóval a hátuk mögött landolt. A nagymamának pedig olyannyira kedves évek voltak ezek, hogy azóta is rendszeresen eljár pecázni. Ma már ugyan egyedül, de hatalmas öröm számára, ha nagy ritkán a már felnőtt unokák is csatlakoznak.

Jómagam is unokaként arra biztatom a fiatalokat, hogy becsüljék meg nagyszüleiket, és ha távol is élnek tőlük, akkor is töltsenek velük minél több időt. Hiszen a közös élmények maradandók és pótolhatatlanok, ráadásul a nagymamák és nagypapák számára éltető erőt is nyújtanak.