„A Liu fivérek magyarok. Magyar színekben versenyeztek és magyar színekben fognak versenyezni. A magyar himnusz dobogtatta meg a szívüket, és az FTC versenyzői ma is. A mi sportágunkban ez egyáltalán nem ritka amúgy, mert a versenyzők oda szeretnek menni, ahol van minőségi jég, komoly edzői gárda és olyan versenyzők, akik mellett garantált számukra a fejlődés.”

Napokon át rettegtek sokan, miután napvilágot látott a hír, a két gyorskorcsolyázó zseni, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang Kínába költözik, és ott készül a következő kihívásokra, mert a nyáron sikereik egyik záloga, Csang Csing Lina edző visszautasíthatatlan ajánlatot kapott a hazájából, amit így el is fogadott. Együtt akarnak dolgozni, ami tökéletesen érthető, eddig a legmagasabb szinten működött a közös munka, olimpiai aranyérmekben mérhetően.

Kósa Lajos, a korcsolyázók elnöke nyugtatta meg egy interjúban az aggódókat, akik attól tartottak, hogy Liuék hamarosan kínai színekben érik majd el a következő dia­daljaikat, őt idéztem az első bekezdésben. Bevallom, én egyetlen pillanatig sem tartottam ettől, ha mégis bekövetkezne, akkor nagyon csalódott lennék. Pedig manapság az ilyen váltások nem számítanak ritkaságnak, a honosítás bevett gyakorlat, különösen olyan helyeken, ahol helyi erőből valamiért nem nőnek ki klasszisok. Kína azonban nem ilyen ország, igaz, ettől még nyugodtan lecsaphatna a mi bajnokainkra, hiszen ahol az év elején lett kilenc arany­érem a téli olimpián – ez Kína –, ott jól jön egy tizedik is, amit Liu Shaoang szerzett nekünk.

Ő a sportágában nyilván a legjobbak közé tartozik, ezért össze sem lehet hasonlítani az esetét például Loic Negóéval vagy Callum Styleséval, akiknek labdarúgóként esélyük sem lenne bekerülni a francia vagy az angol válogatottba, ezért választották a magyart. Tegyük hozzá azt is, hogy a magyar sportfinanszírozás busásan díjazza az eredményeit neki és a testvérének is, tehát Rapport Richárddal sem érdemes párhuzamot vonni, aki a romossá vált hazai sakkból váltana át egy bőkezű szponzor kedvéért román színekre.

Alighanem tényleg csak annyi történt, hogy a tanítványok követték a mesterüket, és a felkészülés helyszínét áttették az innen több mint hétezer kilométerre található helyszínre.

Persze a nevük is árulkodik a kínai származásukról, de ez mit sem számít, hiszen olimpiai bajnokaink között találunk német, szerb vagy éppen bunyevác származásról árulkodó neveket is. De nekünk a Liu Shaoang már magyarul hangzik, és ez biztosan így is marad.