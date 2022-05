Ronnie O’Sullivan újabb világbajnoki címet szerzett. A sznúkerfenomén a hétfő este zárult párharcban Judd Trumpot győzte le. A sheffieldi Crucible Színházban megrendezett világbajnokságon hetedik trófeáját gyűjtötte be. Ezzel beérte a legendás Stephen Hendryt. Ronnie, a Rakéta újabb magasságokba jutott el, korunk sznúkere vitathatatlanul legnagyobb alakjának tekinthetjük. Eddig is az volt, de most már papírja is van róla.

O’Sullivan játékát nézve az emberben óhatatlanul az a meggyőződés alakul ki, hogy az angol valami egészen sajátos kapcsolatban van a sznúkerasztalon lévő golyókkal.

Sok nagyszerű játékost láthat a közönség a profik mezőnyében, de a fehér golyó mozgását senki sem tudja uralni annyira, mint Ronnie. Játékának eleganciáját az adja, hogy lökésről lökésre a megfelelő pozícióban találja magát a fehér golyó. Az angol szerint az asztalon történtek persze pusztán a sznúker­istenek akaratát tükrözik. Ha elfogadjuk a hétszeres világbajnok magyarázatát, akkor gyaníthatjuk, hogy az említett égiek kivételes pártfogoltjának kell tekintenünk őt.

A Rakéta a világbajnokság során még arra sem adott esélyt ellenfeleinek, hogy némi reményt tápláljanak győzelmük iránt. Az első pillanattól kezdve nagyon összeszedetten játszott. Érdekes volt látni, hogy micsoda önuralomra tett szert az elmúlt években. Biztonsági játéka olyan türelemről árulkodott, ami egykor nem volt O’Sullivan sajátja. Míg helyén ülve várta, hogy ő léphessen az asztalhoz, a korábbi, szenvedve unatkozó Ronnie helyén az önuralom szobrát láthattuk. Új szokásnak felvette azt, hogy a játékvezetővel lépten-nyomon letöröltette a golyókat, és állandóan a dákó végén lévő bőrt vizsgálgatta. Más játékosok talán az egész pályafutásuk során nem piszkálják annyit a bőrt, mint Ronnie tette a világbajnokságon.

Az idei sheffieldi torna bizonyította, hogy negyvenhét évesen is lehet nagyon magas szinten sznúkerezni. A világbajnok mellett az elődöntős Mark Williams és John Higgins is 1975-ben látta meg a napvilágot. Mindhárman a kilencvenes évek elején kezdték meg profi pályafutásukat, amiről erősen sejthető, hogy még nem ért a végére. Ez némi vigaszt és biztatást nyújthat a döntőben vesztes Judd Trumpnak is, aki másfél évtizeddel fiatalabb náluk. Van hát ideje még, hogy egyről legalább kettőre növelje világbajnoki címei számát, ha ez most nem is sikerült. Míg ezen tanakodik, Ronnie is eljátszhat a gondolattal, hogy ő pedig akár nyolcszoros bajnok is lehet még.