Minden ötödik diák próbálta már egyszer

Egyre többen és egyre fiatalabb korban nyúlnak manapság különböző kábítószerekhez. Az indok szinte mindenkinél más, a probléma viszont ugyanaz: akik ilyen ódon kívánják jobban érezni magukat néhány óra erejéig, mind veszélynek teszik ki magukat.

Számos előadás, újságcikk, érzékenyítő program, plakát és videó inti arra az embereket – többek között a fiatalokat –, hogy a kábítószerek károsak az egészségre, használóik tönkreteszik saját és környezetük életét. De minél többször halljuk ezeket a dolgokat, lerágott csontként kezelve sokan csak legyintünk rájuk: „Ezt már annyiszor hallottuk! Minek beszélünk róla ennyit?” Ennek ellenére azonban beszélnünk kell róla, mert a statisztikák szerint egyre fiatalabb életkorban szerzik meg az emberek a szerekkel kapcsolatos élményeket.

Egy, 2015-ben az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) a 9-10. évfolyamos diákok körében végzett felmérése alapján például a fiúk 25,5 százaléka, a lányok pedig 27,6 százaléka fogyasztott visszaélésre alkalmas szert életében, ezen túl minden ötödik diák próbált már tiltott anyagot, és minden tizedik alkalmazott már valamilyen, a piacon újonnan megjelenő dizájnerdrogot. Ezen adatok alapján szörnyű belegondolni, hogy akár bármelyik osztálytársam is lehetne az a tizedik.

A fentiek alapján felmerülhet bennünk a kérdés, miért nyúlnak a diákok kábítószerekhez, vagy mi vezet odáig, hogy kipróbálják? Erre talán senkinél nincs észszerű magyarázat. Sokakat a kíváncsiság hajt, valakit a megfelelési kényszer és bizonyítási vágy, hogy nem kevesebb a többieknél, és vannak, akik az egyszerűbb út lehetősége miatt nyúlnak hozzá, elmenekülve a mindennapi gondok, problémák elől. Ezen túl egyre többen a bulizás nélkülözhetetlen kellékének tekintik, mert felszabadultak lesznek tőle, nő az önbizalmuk, és nem éreznek fáradságot. A veszély viszont az, miután egyszer megtapasztalják a hatásokat, meglehet, nem tudnak majd nélküle élni, akár elvonási tüneteik lehetnek a szer nélkül, egy idő után pedig egyre több adagra lehet szükségük ahhoz, hogy a kívánt szintre jussanak.

A fiatalok körében manapság már nem a korábban ismert kemény drogok (például a heroin, a kokain, az LSD vagy az amfetamin) népszerűek, amik kiszámítható hatásokkal és mellékhatásokkal rendelkeznek, hanem az úgynevezett dizájnerdrogok hódítanak. Ezeket a folyamatosan bővülő szereket úgy tervezik, hogy ne legyenek rajta a hivatalos kábítószerlistán, és ne lehessen a terjesztő és a fogyasztó ellen eljárást indítani. Vannak tabletták, porok, inhalátorok, elszívható füvek. Azonban minden ilyen szert használó ember biológiai kísérletnek teszi ki magát, hiszen az internetről, ilyen-olyan ismerősöktől könnyen beszerezhető, viszonylag olcsó, 1900-2700 forint között mozgó drogok összetétele nem ismert előttük.

Az előállítók ismeretlen eredetű növényi zúzalékokat használnak, amihez különböző vegyszereket kevernek (aceton, szerves oldószer). Gyakorlatilag bárki hozzájuthat úgy egy adaghoz, mint egy doboz pizzához. A készítők mókás nevekkel ruházzák fel termékeiket, például Tibi, Kati, Gina, sárga propeller, piros puma, Fat Mary, blue spider és krokodil. A drogprevenciós előadások szervezése mellett az illetékes szervezetek részéről elengedhetetlen a webshopok levadászása, hogy ne lehessen ilyen egyszerűen ezeket beszerezni. De mint tudjuk, a dílerek mindig lépéselőnyben vannak, ezért figyeljünk barátainkra, nehogy egy szer rabjává váljanak.