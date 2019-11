Még mindig népszerűek a házibulik

A diszkó világa a kilencvenes évek óta töretlen népszerűségnek örvend. A fiatalok nagyon szeretik a szórakozóhelyeket, szinte minden hétvégén megfordulnak ott. Ezek mellett sokan látogatnak különböző fesztiválokra, vagy szerveznek házibulikat is.

Manapság a tinédzserek egész fiatalon, 14-15 évesen elkezdenek diszkóba járni, ezért a szórakozóhelyek figyelnek arra, hogy ennek a korosztálynak is tudjanak kikapcsolódási lehetőséget biztosítani. Egyre több olyan bulit szerveznek, ahol 14-16 év a korhatár, így nem csak a huszonévesek, hanem a fiatalabbak is sűrűn láthatóak a különböző diszkókban. Persze vannak olyan bulik, ahol csak 18 éven felüliek tartózkodhatnak. A koncertek is nagyon népszerűek, sokféle stílus közül választhatnak a fiatalok. Az áruk is kedvező, sokkal olcsóbbak, mint egy fesztivál.

Ugyanakkor sokan keresik fel a fesztiválokat is. A kisebb pár napos rendezvényektől kezdve, az akár egy hónapig tartó nagy fesztiválokig terjed a kínálat. Ezeken a rendezvényeken testközelből láthatjuk kedvenc előadóinkat, és a hangulat sokkal jobb lehet, mint egy átlagos szórakozóhelyen, ezért is járnak ide sokan a fiatalok. Az ország legnagyobb fesztiváljain, például a Szigeten sokféle előadóval lehet találkozni. A túlzott alkohol, és egyéb tudatmódosító szerek használata gyakran előfordul, de ha a fiatalok tudják hol a határ, akkor kisebb a valószínűsége annak, hogy bajba kerülnek.

Végül, de nem utolsó sorban a házibulik is közkedveltek, ahol egy jó társaság örökké emlékezetes pillanatokat okozhat. Az otthonosabb környezet ráadásul sokat jelent, főleg télen, amikor a szórakozóhelyek kevésbé komfortosak. A házibulik ugyanakkor gazdaságosak, nem kerülnek hatalmas összegekbe, ahogy egyes fesztiválok vagy néhány diszkóbelépő. Épp ezért senki nem hagyna ki egy ilyen összejövetelt, és a fiatalok meg is ragadnak minden lehetőséget, hogy részt vegyenek rajtuk.