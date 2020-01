Van öt tippünk az unalmas hétvégékre!

A legtöbben alig várják a hétvégét. Akkor viszont már az jelenti a legnagyobb problémát, mégis mivel töltsék el a szabadidőt? Összeszedtünk öt tippet, mit csináljatok, amit gyerekes családok is bevállalhatnak, mert a srácok is élvezik, de kellemes kikapcsolódás lehet pároknak is. Az ötletek ráadásul most még a pénztárcátokat is kímélik.

Irány Európa 40 legjobb kiállítóhelyének egyike! A Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont interaktív kiállítása izgalmas már óvodásoknak is. A digitális eszközök nem öncélúak, azt a célt szolgálják, hogy a rengeteg információt a legszórakoztatóbb formában adják át a kastély 19. századi életéről. Nézzetek vissza a 16. századba a gyulai vár kiállításának új attrakcióival! A várat az 1566-os és az 1690-es állapotában bemutató kisfilmek, a hajdúpuska, aminek mozgatásával kinézhetsz egy lőrésen és az 1566-os ostrom történéseit fényfestéssel megjelenítő 3×1,5 méteres makett adta élmények valódi időutazást jelentenek. Használjátok ki, hogy Gyulán vagytok, s fedezzétek fel a város többi izgalmas kiállítóhelyét is! Az Erkel Ferenc Emlékház nemzeti himnuszunk zeneszerzőjének szülőháza, ahol az európai államok himnuszaival is megismerkedhettek és óriás sakkal is játszhattok. Nézzetek bele egy 19-20. századi vidéki polgári család életébe! Az egykori paraszti és arisztokrata életet oly sok épület eleveníti fel, a vidéki polgárságról azonban nagyon kevés emlékünk maradt. Ettől izgalmas a Ladics-házban látható páratlan gyűjtemény. Ismerjétek meg Borbála asszony szellemének legendáját is, akinek az önmaguktól nyíló-csukódó zsaluk titkát tulajdonítják! Fedezzétek fel, milyen biztonsággal és tökéletességgel dolgozott a gyulai születésű Kohán György közel 7 négyzetméteres felületen is! A Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész volt kortársai között az egyetlen, aki monumentalista látásmóddal bírt. Merész és lenyűgöző képi megfogalmazásait a Kohán Képtárban találjátok.

+1. Február végéig a Békés megyeiek féláron látogathatják ezeket a kiállítóhelyeket. Vigyétek magatokkal lakcímkártyáitokat és vegyétek igénybe az egyébként gyulaiaknak járó, ötven százalékos kedvezményt! A nap végére ráadásul még a gyermekek is másként látják majd a múzeumokat.