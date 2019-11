Nincs felesleg, csak a tiszta termék!

A megye első csomagolásmentes boltja Békéscsabán várja a vásárlókat

Mit is jelent az, hogy csomagolásmentes bolt? Szép magyar nyelvünknek köszönhetően maga az elnevezés fedi a valóságot. Egy olyan bolt ahova élmény bemenni, ahol lehet a termékekben gyönyörködni, mert nem fedi el se reklám, sem szemét. Igen szemét, mert amiben hazavisszük a tésztát, kenyeret, rizst és társait mind egyszer használatos csomagoló anyagok, amelyeknek annyi szerepe van, hogy a hazaútig benne legyen, amit vettünk majd megy is a kukába. Viszont ezeknek a zacskóknak a lebomlása 200-tól akár 1000 évig is tarthat, de például a samponos doboz vagy az ásványvizes üvegeknek sem kell kevesebb, mint 500 év mire lebomlik. Tehát az az ásványvizes üveg, amiből ma ittál fél liter vizet még akkor is itt lesz, amikor a szépunokád tartja az unokáját a kezében. Ezen érdemes elgondolkodni.

Ezzel pedig azt hiszem el is árultam, hogy miért álmodtuk meg ezt a boltot. Célunk az, hogy a hozzánk betérő vásárlók mindent be tudjanak úgy szerezni az otthonukba, hogy azzal gyakorlatilag semmilyen felesleges hulladékot ne termeljenek. Ennek érdekében üzletünkben minden élelmiszer kimérve lesz elérhető, különféle adagolókból, amelyek kényelmessé és élménnyé teszik a vásárlást. Sajnos általában nem csak az élelmiszerek vannak felesleges csomagolásban, hanem a tisztítószereink, kozmetikumaink és egyéb háztartási eszközeink is. Így ezekre is lesznek természetes és organikus alternatívák a boltban.

Gyakorlatilag attól kezdve, hogy saját háztartást vezettem zavart a sok szemét és vegyszer, végül pár évvel ezelőtt vágtam bele a komolyabb változtatásokba, szépen apránként az otthonunkban, és működött. Bár eddig a környéken sem volt ilyen bolt, sok utána olvasással, kreativitással több mindent meg lehetett oldani, például a vegyszermentes takarítást, a hulladékmentes fürdőszobát és úgy összességében az életünk sok területét teljesen hulladékmentessé lehetett tenni. Egy-egy újabb szemétmentes terület jó érzéssel töltött el bennünket, sőt sikerélménnyel párosult, amely végül kezdett átterjedni a környezetünkre is. Sok barátunk, családtagunk vette át szokásainkat, majd amikor párommal úgy döntöttünk eljött az ideje, hogy teljessé tegyük a családunkat, nem volt kérdés, hogy szebbé szeretnénk tenni a világot a babánknak. Lehet, elég utópisztikusan hangzik, de ezt mi így éreztük. Ekkor jött a bolt ötlete, hiszen sok mindent akárhogy szerettünk volna szemétmentessé tenni ilyen bolt hiányában egyszerűen nem lehetett megoldani. Mivel más nem nyitott így megettük mi. Ilyen egyszerű. Békéscsabára azért esett a választásunk, mert született Békésiekként szerettük volna, ha végre valamiben a mi viharsarkunk ott lesz az elsők között. Ahogy pedig a Babánk megfogant, ahogy nőtt a pocakom úgy nőtt a motivációnk és belevágtunk.

Most pedig itt állunk, a bolt készen áll és november kilencedikén reggel nyolc órakor kitárjuk az ajtaját vásárlóink előtt. Üzletünk a Kinizsi utcában található, a nyitás alkalmából egy kis ünnepséget is szervezünk ahova várunk minden érdeklődőt.

Szeretettel fogadunk mindenkit, segítőkész kollegináink segítséget nyújtanak a vásárlások során. Jöjjenek el, hozzák a tárolóikat, táskáikat, töltsék meg jobbnál jobb dolgokkal, és próbálják ki milyen tenni az egyetlen otthonunkért.