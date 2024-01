Under Armour edzőszettek

Tavasszal vagy az átmeneti időszakban az időjárás elég változékony lehet. Neked pedig nem mindig van kedved edzeni. Néha csak egy kényelmes melegítő szettbe bújnál, és sétálni mennél a szeretteiddel vagy kirándulni a haverjaiddal? Egyáltalán nem is csodálkozunk rajta. Akár otthon pihensz, akár edzel, egy kényelmes melegítő szett mindig jól jön. Az Under Armour rengeteg kényelmes darabot kínál, amik a városban is tökéletesen helytállnak. Válaszd a melegítő szettet, ami jogger nadrágból és a cipzáras pulóverból áll, és amik jól mutatnak együtt és szólóban is. Kombináld a kiválasztott színben pompázó férfi Under Armour Challenger melegítő szettet vagy a Poly tréningruhát egy kényelmes cipővel – városi sneakerrel vagy edzésre szánt sportcipővel, és töltsd el a napod úgy, ahogy a legjobban szereted.

Forrás: jdsports.hu

Under Armour pólók

Egyetlen outfit nem lenne az igazi a megfelelő póló nélkül. Akár az edzőterembe, akár a kocogáshoz vagy egy hegyi túrához állítasz össze egy szettet, válassz olyan modellt, ami nem akadályozza a mozgást, hanem épp ellenkezőleg, teljes mozgásszabadságot biztosít. Ha varrás nélküli dizájnt kapott, annál jobb. Mi van még? Ha légáteresztő, nedvességelvezető anyagból készült, még kényelmesebb lesz sportolás közben. És tagadhatatlan, hogy a sportos póló dizájnja is rendkívül fontos – elvégre minden helyzetben jól akarsz kinézni. Válassz tehát egy Under Armour Tech felsőt, Tech Twist, Tech Emboss vagy más férfi modellt, aminek színvilága megfelel az ízlésednek. Fekete, szürke és sötétkék, valamint különlegesebb színű – narancssárga vagy zöld – edzőpólók egyaránt várnak Rád.

Forrás: jdsports.hu

Női fitlook

Ha már edzőruházatról írunk, nem hagyhatjuk ki szó nélkül a női fitlookokat sem, amiken az Under Armour logó szerepel. Ha kényelmes leggingset keresel, akkor nézd meg a jellegzetes rózsaszín UA Branded Tights modellt, vagy ismerd meg közelebbről az ezüst színű női Shine Tights modellt. Bírod a sokoldalú és visszafogott színeket? Akkor válaszd a praktikus fekete Heatgear Reflective leggingset, melynek száraink brandneves csík fut végig. Tedd teljessé sportos outfited edző pólóval vagy felsővel. Az Under Armour sportos felsők kínálatában olyan női modelleket találsz, mint a rózsaszín Heatgear Armour Racer Sleeveless vagy a praktikus, hosszú ujjú, fekete Reflective Tech ½ Zip Top, ami tökéletesen helytáll a hidegebb időben is.

Forrás: jdsports.hu

Azon gondolkozol, hogy mibe csomagolhatod az edzőcipőd, a vizes palackod vagy a váltóruhád? Nézd meg az edzéshez szükséges kiegészítőket, és válaszd a Számodra megfelelő sporttáskát. Ez a táska biztosan remekül beválik poggyászként is, amibe bepakolhatod a nélkülözhetetlen dolgokat egy hétvégi kirándulásra. Ha pedig más Under Armour termékeket keresel, vagy olyan edzőruhák vagy termékek után kutatsz, amik könnyen feltalálják magukat a városi szettjeidben, akkor ismerkedj meg a JD Sports kínálatával az üzletekben, vagy nézz fel a JD Sports.