Munkácsy Mihály és Benczúr Gyula alkotásait is megtekinthetik a gyulai Almásy-kastélyba és a Kohán Képtárba látogatók ezekben a hónapokban Gyulán. Ez a kivételes együttállás nemcsak a képzőművészet kedvelőinek lehet izgalmas; a nagyformátumú művek és alkotóik iránt érdeklődők számára is megismételhetetlen élményt nyújt. Persze pusztán a kiállított eredeti alkotások is felkelthetik a figyelmet. Nem véletlen, hogy a Benczúr művek biztosítási értéke mintegy 80 millió forint, a Munkácsy-kiállításban szereplő műalkotásoké pedig másfél milliárd.

A Kohán Képtárba a nyíregyházi Jósa András Múzeum gondosan összeállított Benczúr kollekciójának legjava látogatott el. A kiállításon bemutatott festmények zöme a reprezentatív portréfestészet műfajához tartozik, de Benczúr történelmi kompozícióinak néhány példája is megtekinthető a tárlaton. A tárlat talán legértékesebb darabja a Millenniumi hódolat című festmény olajvázlata. A megrendelésre készült kép a budai várban elhelyezett végső változata 1945-ben elpusztult; ez a változat tehát, amely a leginkább visszaadja a kész mű jegyeit.

A gyulai Almásy-kastély Munkácsy-kiállítása – bár másfél milliárd forint értékben tartalmaz műalkotásokat – nem hagyományos képzőművészeti tárlat. A kiállítás ugyanis a festőóriás életét kíséri végig Gyulára kerülésétől a világhírnévig – a kastély állandó tárlatában megszokott interaktív módon. Ezek az eszközök azonban ezúttal sem öncélúak, hol az egykori hangulatot idézik fel, hol szórakoztató formában adják át az információt.

A kiállítás készítői munkájuk során a 21. századi technológiát használták. A 19. századi párizsi Salont, Munkácsy berobbanásának helyszínét például VR szemüvegen jelenítik meg. A Siralomház című festmény több síkban jelenik meg egy installáción; a kivágott alakok helyét a mesterséges intelligencia segítségével alkották meg.

Korának legfelkapottabb festőművésze és a 19. századi magyar történelmi festészet egyik legnagyobb alakjának emlékkiállítása a téli szünetben is folyamatosan látogatható. Az Almásy-kastély minden nap nyitva tart, a Kohán Képtár december 25., 26., 31. és január 1. kivételével várja valamennyi napon a látogatókat.