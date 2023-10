A pénzügyi ügyintéző feladatai

Egy pénzügyi ügyintézőnek jellemzően meglehetősen változatos feladatokkal kell szembenéznie a munkája során. Alapvető feladata például a különböző pénzügyi tranzakciók rögzítése, a számlák kibocsájtása, illetve olykor a könyvelési tevékenységek ellátása is. Fontos szerepet vállal továbbá a pénzügyi riportok előkészítésében és elemzésében is, beleértve például a havi és negyedéves riportokat.

Elemzői feladatokat is ellát, azaz pénzügyi mutatókat és trendeket vizsgál annak érdekében, hogy ezzel támogassa a döntéshozók munkáját. Mindennapi munkájának megkerülhetetlen része emellett a pénzmozgásokkal kapcsolatos tevékenységek is, amibe a bankszámlák és nyilvántartások kezelése, valamint a házipénztár vezetése egyaránt beletartozik.

A munkakör továbbá megannyi adminisztrációs feladatot is magában hordozhat: a vevői/szállítói nyilvántartások vezetése, a bizonylatok nyilvántartása, az üzleti dokumentációk és szerződések rendszerezése, továbbá a különböző adatbeviteli teendők egyaránt a pénzügyi ügyintéző felelősségeinek a részét képezhetik. Végezetül pedig a pozíció kapcsolattartói aspektusáról sem feledkezhetünk, ami alatt az ügyfelekkel, szállítókkal és az illetékes hatóságokkal való együttműködés értendő.

Pénzügyi ügyintézői pozíciók Szegeden

A SzegedAllas.hu lapon többször jelent már meg szegedi pénzügyi ügyintéző állás. A napokban például egy pénzügyi- és általános ügyintézői pozíció vált elérhetővé, méghozzá egy kereskedelmi mikrovállalkozás révén. A hirdetés szerint az állás betöltőjére a pénzügyi teendők mellett egyéb ügyviteli és adminisztrációs teendők is várnak.

Ezenkívül persze a portálon mind a pénzügy, számvitel, mind az adminisztráció, irodai munka terén szoktak megjelenni újabb lehetőségek, vagyis mindenképpen érdemes figyelemmel kísérnie a kínálatot azoknak, akik ilyen munkakörökben gondolkodnak.

A pénzügyi ügyintézői pozícióhoz szükséges kvalitások

A pénzügyi ügyintézői pozíciók legtöbb esetben már akár középfokú gazdasági végzettség birtokában is eséllyel megpályázhatóak, bár a releváns felsőfokú képesítés megléte kétségkívül előnyt jelent a kiválasztás során. Fontosak a számítógépes ismeretek is, különös tekintettel az MS Office programcsomagra, amelynek magasszintű használata az elvárt. Emellett persze egyéb szoftverekre, például számlázóprogramokra, vállalatirányítási rendszerekre vonatkozóan is jelenhetnek meg elvárások. A tanult készségek tekintetében szükség mutatkozhat még a magabiztos idegennyelv-tudásra, és nem utolsósorban a naprakész pénzügyi és számviteli ismeretekre is.

Ezenkívül egyes személyes tulajdonságok ugyancsak kiemelt jelentőséggel bírhatnak a pályázatok elbírálása során. Ilyen például az analitikus gondolkodásmód, elvégre a pénzügyi ügyintézőnek megannyi adattal kell együtt dolgoznia, s értelmeznie azokat. Fontos továbbá a jó kommunikációs képesség is, egyrészt a pénzügyi csapattal való együttműködés, másrészt a kapcsolattartói feladatok hatékony ellátása céljából. Mindemellett pedig a pontosság és a precizitás sem maradhat ki a sorból, ami gyakorlatilag valamennyi pénzügyi pozícióban elengedhetetlen a feladatok jellegéből kifolyólag.