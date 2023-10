Az alkalmassági vizsgálatra októberben és novemberben is 5 ezer forint kifizetés jár azoknak, akik új plazmaadóként vagy akár visszatérőként érkeznek a centrumba. A plazmaadók az első alkalommal 25 ezer forintot, a második és harmadik alkalommal 20-20 ezer forintot, míg a negyedik alkalommal ismét 25 ezer forintot kapnak a plazmaadásért.

A rendszeres plazmaadóikat továbbra is megemelt kifizetéssel várják, ami azt jelenti, hogy ők novemberben a hónap első és második adására 10 ezer forintot, a harmadik és negyedik adásra 15 ezer forintot, míg a hónap ötödik adására 20 ezer forintot vihetnek haza.

Fergeteges nyitópartival készültek

Október 5-én ünnepelték a centrum újra nyitását, ami egy hatalmas átalakuláson esett át. A centrumban kibővült a donorváró és nyolc plusz ággyal működik a továbbiakban a plazmaadás.

Ezen a napon a szervezők nyereményjátékkal és meglepetésekkel vártak mindenkit, sőt, a centrum ünnepi dekorba is öltözött. Október 1-17 között Kolbászfesztiválra Fel! elnevezésű akcióval is kedveskedtek mindazoknak, akik ezen időszak alatt látogattak el a centrumba alkalmassági vizsgálatra. Ők azon túl, hogy a több mint 100 ezer forintos juttatást is bezsebelhették az alkalmassági akció részekén, még bérletet is nyerhettek a kolbászfesztiválra. Ezen időszak alatt ugyanis minden héten kisorsoltak egy fesztiválbérletet.

Fotó: Für Henrik

Október 2 és 11 között Nemzetközi Plazmatudatossági hetet is tartottak a békéscsabai centrumban. Ez alkalomból a social media felületeiken, illetve egyéb csatornákon is ismeretterjesztő tartalmakkal készültek, és egy nyereményjátékot is hirdettek azon plazmaadók között, akik már túl vannak a 100. plazmaadásukon és a fent említett időintervallumban legalább egyszer ellátogattak plazmát adni. Közöttük egy VIP éves alapkifizetést sorsoltak ki 15 ezer forint értékben. Ez azt jelentette, hogy a szerencsés nyertes egy éven keresztül minden plazmaadására minimum ekkora alapkifizetést kap, vagyis a további akciók során ezt az összeget növelheti.

Október 11-én Tudatos plazmaadó extra nappal várták még a plazmaadókat edukációs kiadvánnyal, fehérjével és napi nyereménnyel: 20 ezer forint értékben sorsoltak ki egy Medicover ajándékutalványt.

Még mindig nincs vége az akcióknak

Október 31-én igazi halloweeni hangulattal és tematikával készülnek a békéscsabai centrumban. Minden plazmaadót meglepnek majd egy stresszlabdával, egy szerencsés plazmaadó pedig napi nyereményként 50 ezer forint plusz kifizetést vihet el, melyet a soron következő plazmaadásakor kap meg.

Október 23 és 31 között egy Facebook nyereményjátékot is hirdetek a szervezők. Ennek lényege, hogy azok, akik a megjelölt poszt alá feltöltenek egy jelmezes halloweeni fotót, kisorsolnak egy belépőt a Gyulai Odalent szabadulószobába.

Októberben elindult a Plazma Center TikTok oldala is, így most már a többi közösségi médiás platform mellett már ott is lehet követni a legújabb híreket és akciókat. Ezek a felületek, illetve a centrum honlapja azok számára is hasznos lehet, akik még csak érdeklődnek a plazmaadás iránt.