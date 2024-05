Deutsch Tamás békéscsabai sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a béke ügyében nem számíthatnak sem a régi sütetű, sem az újonnan született baloldali pártokra.

– Örömmel tölt el, hogy bő három évtizeddel ezelőtt kiharcoltuk a szabad döntés lehetőségét, hogy közösen dönthetünk közös ügyeinkről – hangsúlyozta Deutsch Tamás. – Nem szavazásról, hanem szabad választásról van szó, önrendelkezésünk, függetlenségünk egyik legfontosabb intézményéről.

Deutsch Tamás: győzzön a józan ész a háborús retorika helyett! Fotó: Lehoczky Péter

A Fidesz-KDNP pártszövetség a június 9-ei, EP-választással kapcsolatban ötös fokozatba kapcsolt, padlógázzal haladunk előre. Ennek része lesz szombaton Budapesten Európa legnagyobb békemenete, ahol a háború helyett – amit a dollárbaloldal képvisel – kinyilvánítjuk: mélyen elkötelezettek vagyunk a béke mellett.

A politikus kitért arra, a külföldről guruló dollárok, a Soros-hálózat mind-mind a háborút erősíti a béke helyett. Ezért is fontos, hogy június 9-én a választók hazánkban, ezen belül Békésben is kinyilvánítsák, hogy a béke mellett állnak. Minél több békepárti képviselőt választanak meg június 9-én, annál nagyobb az esélye, hogy győz a józan ész a háborús retorika helyett. Minél többen voksolnak a békepárti jelöltekre, annál nagyobb az esélye, hogy nem sodródik bele hazánk a háborúba.

– Három állomása van a háborúpártiságnak – ecsetelte az EP kormánypárti listavezetője. – Az első a háborúpárti beszéd, a második a konkrét előkészület, a harmadik pedig, hogy harcoló félként belesodródunk a háborúba. A június 9-ei választáson ezt is mérlegelni kell a döntésünknél.

Így látta a listavezetői vitát

Ahogy az MTI írta, Deutsch Tamás szerint az M1 aktuális csatornán csütörtökön tartott EP-listavezetői vitán a többi vitapartner „kínosan kerülte” a háború kérdését. Kijelentette, a vita egyértelművé tette, hogy az emberek a béke ügyében sem számíthatnak a baloldali pártokra. „Sem a régi, sem az újsütetű baloldali pártokra” – jegyezte meg. Kitért arra, hogy két és fél éve, amióta zajlik az ukrajnai háború, negyvennél több előterjesztés volt az EP-ben a háborúról, azt a 4 DK-s, 1 MSZP-s, 2 momentumos és 1 jobbikos képviselő támogatta. Az előterjesztések arról szóltak, hogy az EU tagországai erőn felül, korlátlanul finanszírozzák a háborút; korlátlan mennyiségben szállítsanak Ukrajnába fegyvereket és lőszereket -mondta Deutsch Tamás. A kormánypárti politikus szerint ha ezek a jelöltek bejutnak az Európai Parlamentbe, akkor a jövőben is ugyanígy meg fogják szavazni az ilyen előterjesztéseket, mert „eleget kell tenniük a háborúpárti külföldi finanszírozóik igényeinek”.