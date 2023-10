Manapság már tisztában vagyunk azzal, hogy a dohányzás során maga az égés és a vele járó füstben és kátrányban található káros anyagok felelősek elsősorban a dohányzás káros hatásaiért. Körülbelül 4000 különböző kémiai vegyület szabadul fel egy hagyományos cigaretta elfogyasztása során, amelynek jelentős része rákkeltő hatású is lehet.

Fontos tehát, hogy aki tud, szokjon le minél előbb a dohányzásról. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint, ha valaki ma eldobja a cigarettát, tíz év alatt a felére csökkentheti annak az esélyét, hogy tüdőrákos legyen. A koszorúér megbetegedéseknél ehhez a „felezéshez” elég egyetlen év is.

Ha viszont valaki nem tudja vagy nem akarja letenni a cigarettát, érdemes fontolóra vennie a dohányzás kevésbé káros formáit. Ezek a technológiák is tartalmaznak nikotint, használatuk azonban nem jár égéssel, így az ezzel járó füst és károsanyagok nem jutnak be a szervezetébe*. Ahogyan az étkezésben is választhatunk szénhidrátcsökkentett vagy alacsonyabb sótartalmú ételeket, ez érvényes a dohányzásra is: a hevítéses termékek esetében például a dohányt égés helyett csak egy bizonyos hőfokig hevítik (~250-350°C), ahol a nikotin felszabadul, de mivel nincs égés, így nem képződik füst, tehát az abban lévő károsanyagok elkerülhetőek.

* A bizonyítékok széles körére alapozva, és feltételezve, hogy teljes mértékben leszoknak a cigarettáról. Ezek a termékek nem kockázatmentesek, és függőséget okoznak.

