A közösségek, a helyi partnerség, az együttműködés, a civil szféra, a közösségi-, térségi identitás, a településhez, térséghez kötődés erősítése fontos, melynek jó eszköze a célzott közösségi programok lebonyolítása. Ennek értelmében különböző rendezvények, programok, filmvetítések, táborok és túrák valósultak meg a projekt részeként.

Közel harminc tematikus, bentlakásos tábort rendeztek általános- és középiskolás diákoknak 2021 és 2022 ősze között, megismertetve a résztvevőkkel Békés vármegyét, annak múltját, történelmét, hagyományait, értékeit, és kultúráját. A programsorozat tematikája szerint népi kézműves-, komplex népművészeti-, értékismereti- és népismereti táborokban vettek részt a fiatalok.

Ez utóbbiban Békés múltjával, történelmével, hagyományaival, és a vármegye soknemzetiségű lakosságának kultúrájával ismerkedtek meg a résztvevők. De népi kézműves hagyományokból is ízelítőt kaptak a fiatalok, akik megismerték a különböző mesterségek történetét, anyagait, azok felhasználási módjait, díszítményeit. A komplex népművészeti táborokban a résztvevők megismerkedtek a népművészet egészével: többek között a néptánccal, a népzenével, a népmesével, és a népi kézművességgel.

Az értékismereti táborokban a gyerekeknek bemutatták a szűkebb lakókörnyezetükben, illetve a Békés vármegyei Értéktárban már regisztrált értékeket. E mellett mindezek interaktív bemutatása is megtörtént a közel hatszáz fiatal számára. A gasztronómiai ismereteiket is bővítették a diákok: a különféle helyi étkek megismerése mellett az egyes alapanyagokról, a tálalásról, és a terítés alapjairól is bemutatót kaptak.

A foglalkozások a kreativitásra, a különböző kompetenciák fejlesztésére adtak alkalmat. A közösségi tevékenységek pedig a néphagyományok élményszerű megismerését tették lehetővé.

Azonosítószám: TOP-5.3.2-17-BS1-2018-00001