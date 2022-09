Pápainé Ari vállalkozásuk történetéről elmondta, hogy a macaron sütés ötlete bő másfél évvel ezelőtt, a koronavírus járvány idején kezdődött. Épp munkahelyváltásban volt, amikor 2 hét karanténba kényszerült. A betegágyon kezdett böngészni az interneten és mivel korábban nyomdászként dolgozott, magával ragadta a macaronok különleges színvilága, fotogén mivolta. Gyógyulás után úgy döntött, hogy kipróbálja a sütést, amiért cukrász lánya, nem volt túl lelkes. Profi cukrászként tudta, hogy a macaron elképesztően nehéz, hisztis történet...

Ritus elárulta, hogy a gyógyulás érdekében állt kötélnek macaron sütés ügyben, egyáltalán nem gondolta, hogy édesanyja ennyire beleszeret annak készítésébe.

A karantén lejártával Rita hazautazott, azonnal sütöttek is néhány adagot, de egyik sem úgy sikerült, ahogy szerették volna...

Ari több hónapon keresztül csak sütött és sütött, míg végül kezdtek egészen szép, vállalható macaronok készülni. Édesanyja szorgoskodása közben Rita még egy balatoni cukrászdában dolgozott és a megküldött fotótkon követte nyomon az otthoni macaron sütést.

Ari arra is visszaemlékezett, hogy ő maga is tartott a macaronoktól. Számtalan recept és módszer van. Oldhatatlan macaron sütési vágya legyőzte félelmét, kihívásként élve meg minden adag macaront, minden sütést! Nem adta fel, aminek meglett az eredménye. A kezdeti sikerek után Ari úgy döntött, megossza örömét ismerőseivel és feltöltött néhány fotót macaronjairól a Facebookra. Úgy gondolta, ezzel véget is ért a sztori a macaronokkal és a szép fotókkal elégedetten búcsúzik a mögötte álló hosszú, küzdelmes hetektől.

Ám nem várt dolog történt! Egyre több ismerőse dícsérte munkáját és kérte, hogy készítsen neki is! Beadta derekát és boldogan készítette a szülinapi, esküvői ajándékmacaronokat. A hobbisütésből pedig vállalkozás lett: az Ariron Macaron. Eleinte gyógypedagógus lányával, Petrával üzemeltette a vállalkozást, hiszen a család cukrásza Rita, még a Balatonon dolgozott.

Az Ariron Macaron gyorsan fejlődött. Sorra érkeztek a megrendelések, majd elérkezett a sorsdöntő rendezvény, a Gyomaendrődi Sajt- És Túrófesztivál, amire már együtt készültek. Ez rekord eredménnyel zárult és megugrottak a megrendelések is. Beindult a gépezet, és azóta is együtt dolgozik anya és lánya. Ari és Rita elmondta, hogy a ugyan a macaron francia desszert, de a macaron sütési technikák közül ők kizárólag az olasz módszerrel dolgoznak. Ez számukra az igazi, a tökéletes. Amiből pedig nem engednek, azok a minőségi alapanyagok!

Kizárólag mandulalisztet, belga csokoládét, bourbon vaníliát, és saját készítésű házi lekvárjaikat használják. Őstermelőként lehetőségük van szezonális gyümölcseiket felhasználni, gyümölcspüréhez, lekvárhoz, melyekkel csodás ízkombinációkat érnek el. A mennyiségnél mindig fontosabb a minőség, ezért maradnak manufakturális körülmények között! Elárulták azt is, hogy több mint húsz féle ízben gyártanak, ezek mind saját receptek ám az egyedi igényeknek is mindig megfelelnek. Legyen szó ízről, színről vagy mintáról. Jelen vannak rendezvényeken, fesztiválokon, gasztro piacokon. Legközelebb pedig a Csabai Kolbászfesztiválon találkozhatnak velük a macaron rajongók.

Nagyon büszkék arra, hogy az utóbbi egy évben, számos alkalommal jelen lehettek a budapesti Pancs Gasztroplaccon, ami egy rendkívül különleges budapesti kistermelői piac. Nagy szeretettel várják a vásárlók őket a szegedi Bödön piacon is, ami szintén kézműveseiről és kistermelőiről híres, hosszú évek óta. A vevők tehát nem csak Békés megyében, hanem számos más városban is megtalálják az Ariron macaron különleges macaronjait.

Kedves olvasó, ha megjött az étvágya egy igazán finom macaronra, Az Ariron Macaront megtalálja a Facebookon, illetve az Instagramon is. Ari és Ritus készségesen ad árajánlatot, segít kigondolni az esküvői desszertasztalt, legyen szó néhány darab vagy több száz macaronról esküvőre, családi rendezvényre, gyerekzsúrra, céges rendezvényre. Viszonteladói megrendeléseket is kiszolgálnak, hiszen egy finom kávé mellé igazán mennyei tud lenni például egy pisztáciás macaron!

Ritus az ízekre visszatérve elárulta, saját karácsonyi macaron kollekciójuk is van, amire már fogadják az előrendeléseket. Ennek tartalma például a zserbós-, a flódnis-, a narancsos-kardamomos, a meggyes-chilis és a mézeskalácsos macaron. Ezeket is, ahogyan az év többi válogatás macaronját is, 5 és 10 darabos díszdobozban kérhetik a macaron rajongók.