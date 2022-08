Mielőtt bárki azt gondolná, hogy a fenti elnevezés sértő szándékozik lenni, érdemes lehűteni a kedélyeket. Békéscsaba városát egykoron ugyanis széles körben nevezték így, mára azonban egy rendezett, élhető középvárossá vált. Országunk délkeleti sarkában elhelyezkedve földrajzilag is egészen speciálisnak tekinthető, hiszen környezetében nem sok hasonló méretű és kvalitású városról beszélhetünk. Arról nem is beszélve, hogy a román határ közelsége tovább gyarapítja fontos földrajzi jellemzőinek tárházát. Tekintve, hogy a Viharsarok központja sok szempontból egyedülálló státusznak örvend a vidéken, a környék társadalma számára is kiemelt szereppel bír. Oktatás, gazdaság, kultúra és még sorolhatnánk mindazon tényezőket, amelyek a vidék vezetőjévé teszik Békéscsabát.

A városban számos közép- és felsőfokú tanintézmény működik, a megye tanköteles korú lakosságának csaknem 65 százaléka választja a város iskolái közül valamelyiket. Számos szakképzési lehetőségének köszönhetően ez a népszerűség napjainkban is töretlen. Tekintve pedig, hogy a legközelebbi egyetemvárosnak Szeged tekinthető, a Békéscsaba felsőoktatási intézményei is kiemelt jelentőséggel bírnak. A városban működő informatikai és gazdasági tagozatok piacképes tudást nyújtanak a főiskolai hallgatók számára. Munkaerőpiaci szempontból vizsgálva pedig szintén bátran elmondható, hogy egy állás Békéscsaba városában a környéken élők számára is igencsak vonzó opciót jelent.

Békés munkalehetőségek

A megye nevével elsütött gyengécske szójáték kevéssé sikeres, mint amennyire igaz. Tekintve, hogy a megyeszékhely vállalkozásai és ipari szereplői kiváló karrierlehetőségeket tartogatnak, egy állás Békéscsaba területén valóban megnyugtató alternatívát jelent, hosszútávon is. A város Békés megye ipari és kereskedelmi központjaként számos kisebb-nagyobb cégnek ad otthont, ezzel is biztosítva a városlakók és a környéken élők megélhetését. Egy állás Békéscsaba városában rendkívül sokféle lehet, hiszen az itt működő üzemek is kifejezetten színes képet mutatnak. A város ütőkártyájaként mindenképpen az élelmiszeripart érdemes említeni, de a modern iparágak fejlődése is megfigyelhető az utóbbi időben.

KÉP 2 - Békéscsaba álláskínálatában fontos szerep jut a húsipari pozícióknak

Békés megyét sokszor emlegetik az ország éléskamrájaként, élelmiszeripari és mezőgazdasági tevékenysége okán pedig erre rá is szolgált. A gabonatermesztés, illetve a sertés- és baromfitenyésztés nagy hagyományokkal rendelkezik a környéken, erre pedig számos üzem és vállalkozás épült az utóbbi évtizedekben. Elég csak a méltán híres Csabai kolbászra gondolnunk és máris értjük, milyen fontossággal bír az élelmiszeripar a régióban. Egy állás Békéscsaba területén persze más profillal is bírhat. A város textil- és nyomdaipari szereplői is folyamatosan keresik az új munkaerőt és kiváló megélhetési lehetőséget biztosítanak.

Forrás: profession.hu

Álláslehetőségek az iparon túl

Egy állás Békéscsaba környékén természetesen nem szükségszerűen kapcsolódik az iparhoz vagy a mezőgazdasághoz. Ezek csupán olyan nagyobb területek, melyek jelentős munkaerőt képesek alkalmazni, így sokak számára jó megoldást jelentenek. A város azonban nem csupán az iparra épül. A környék központjaként Békéscsaba turisztikai és kulturális központból is fontos szerepet tölt be. Az ehhez kapcsolódó munkalehetőségek pedig egy egészen más érdeklődő réteget célozhatnak, így tehát egy állás Békéscsaba városában jóval sokszínűbb lehet, mint azt eddig gondolhattuk.

A környék turizmusa és gasztronómiája lényegében itt összpontosul. Az ehhez kapcsolódó szállodák, éttermek vagy akár rendezvények számos ember munkáját igénylik, ennek megfelelően tehát a békéscsabai állás paletta is sok ilyen munkakört tartogat. Ezen felül természetesen minden olyan általánosabb álláslehetőséget is megtalálunk a kínálatban, amelyek bármely más nagyvároshoz is kötődhetnek. Kereskedelem, közintézmények, oktatási intézmények és még sorolhatnánk. Az ország egyik nagyobb végváraként Békéscsaba számos álláslehetőséget tartogat a környéken élők és gyakorlatilag bárki számára.