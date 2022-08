Hirdetés 1 órája

Téged is vár a Kós Károly

Téged is vár a BSZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskola, ahol piacképes szakmát szerezhetsz, valamint a gyakorlati idő alatt havonta akár több mint 100 ezer forintot is kereshetsz, sőt havonta több ezer forint ösztöndíjra is jogosult leszel. A megszokottak mellett pedig immár oktatási szakasszisztens-képzést is kínálnak.

A középiskola két típusú képzést kínál a tanulóknak: technikumi és szakképző iskolai képzést. A képzések elérhetők a 8. osztály után továbbtanulók, de a felnőttek részére is nappali vagy esti munkarendben egyaránt. Technikum esetében a képzés a 8. osztály után 5 éves, érettségi és szakmai végzettséget az 5. évfolyam végén kaphatnak a tanulók. A technikumi képzések között újdonság az oktatási szakasszisztens-képzés, amely lefedi az oktatás és a gyermekek gondozásával kapcsolatos feladatok teljes vertikumát, a bölcsődétől a középiskoláig, sőt az oktatáshoz kapcsolódó együttműködő szervezeteknél – például családsegítőnél, pedagógiai szakszolgálatnál – való munkavégzésre is felkészíti a tanulókat. Azoknak ajánlják, akik szívesen foglalkoznak gyermekekkel, akik érdeklődnek a pedagógusi hivatás iránt. Emellett felkészítik a diákokat a felsőoktatásra is, így ajánlják a pedagógusképzésbe készülőknek is. Komoly előismeretekkel és előnyökkel tudnak továbbtanulni a Kós Károlyban végzett tanulók. A technikusi képzések között a megszokottak is megtalálhatók: oktatási szakasszisztens

fotográfus

vállalkozási ügyviteli ügyintéző

faipari technikus

fodrász

kéz- és lábápoló

kozmetikus technikus A szakképző iskolában a 8. osztály után 3 éves a képzés, a 3. év után szakmai végzettséget szerezhetnek tanulóink. A szakképzési rendszerben a következő szakmákat oktatják: ács

burkoló

festő, mázoló, tapétázó

kőműves

szárazépítő

szerkezetépítő és -szerelő

szigetelő

asztalos

kárpitos

divatszabó

járműfényező Több mint 100 ezer forintot kereshetsz Lestyánné Hricsovinyi Julianna igazgató elmondta: a szakma gyakorlati oldalát az intézmény falain belül saját tanműhelyükben, illetve sikeres ágazati alapvizsga után duális képzőhelyeken gyakorolhatják választott szakmájukat a diákok, olyan gyakorlati tudást szerezhetnek, amellyel piacképes tudással rendelkező szakemberekké válnak. A duális képzőhelyek minden képzési területen fogadnak tanulókat. Ezek a képzőhelyek között szakmáktól függően kis- és egyéni vállalkozók, valamint Békés megye nagyobb cégei is megtalálhatóak. A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló és a duális (gyakorlati) képzőhely között munkaviszony jön létre. A 2022-es naptári évben a tanulók munkabére havonta 100 és 168 ezer forint között van. Az első szakma megszerzése után, a vizsga eredményétől függően 133 ezertől akár 302 ezer forintig terjedő pályakezdési támogatást kapnak a frissen végzett tanulók. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) a hátrányos helyzetű tanulók részére pályázati formában rászorultsági támogatást biztosít. Ez havonta 16-34 ezer forint közötti juttatás, az összeget sikeres pályázat esetén az előző tanév végi eredménytől függően állapítják meg. A felsorolt juttatások minden esetben bankszámlára érkeznek, ezért a tanulóknak már beiratkozás előtt érdemes tájékozódniuk a bankoknál a számukra legkedvezőbb számlanyitási formákról. Komoly ösztöndíjat is kapsz A fiatalok emellett ösztöndíjra is jogosultak – hangsúlyozta. Az ágazati alapoktatásban a tanulók állami ösztöndíjat kapnak, melynek mértéke 2022-ben technikumban (9-10. évfolyamon) 8 ezer forint havonta, szakképző osztályokban (9. évfolyamon) 16 ezer forint havonta. Ezt követően, ha a tanuló nem duális képzőhelyen teljesíti gyakorlati képzését, hanem az iskola tanműhelyében, akkor a tanulmányi átlagtól függően havonta 8-59 ezer forint ösztöndíjban részesül. Emellett különböző ösztöndíjprogramokban is pályázhatnak a tanulók az oktatóik közül választott mentoraikkal. Családias a légkör, figyelnek a fiatalokra A BSZC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskolában nagy hangsúlyt fektetnek programjaikkal az érzékenyítésre, a környezettudatos nevelésre, a pénzügyi tudatosságra, hogy a hétköznapokban is használható, hasznos tudással gyarapodjanak a diákok. Ennek érdekében rendszeresen előadásokat, kirándulásokat, témaheteket szerveznek, illetve versenyeken vesznek részt. Az intézményben a családias légkör mellett nagymértékben figyelnek tanulóikra, igyekeznek segíteni, támogatni őket, biztos hátteret nyújtani számukra problémáik megoldásában. Ebben elfogadó, támogató oktatótestület áll a diákok mögött. Folyamatosan szerveznek oktatóik szakmai bemutatókat is, ahol tanulóik megismerkedhetnek szakmájuk új technológiáikkal és kipróbálhatják az újdonságokat. Folyamatosan igyekeznek eszközparkjuk fejlesztésével is piacképes tudást biztosítani tanulóik számára. Biztosítják a folyamatos fejlődési lehetőséget hátrányaik leküzdésében felzárkóztatás keretében.

