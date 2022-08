Mi okozza a száraz arcbőrt?

A száraz bőr kialakulását illetően rengeteg ok állhat a háttérben. Ezek lehetnek környezeti, genetikai, illetve külső hatások, de a rossz vagy nem megfelelő kozmetikai termékek használata, illetve a kevés folyadékbevitel is itt említendő. A külső, környezeti hatások között a leginkább befolyásoló tényező az időjárás: a bőrszárazság inkább télen fordul elő. De akadnak olyanok is, akiknek az év minden szakában megkeseríti az életét, nyáron például a napon töltött órák vagy a túl sok vízben való tartózkodás miatt. Ezek mellett sajnos az idő múlása és bizonyos vitaminok hiánya is ilyen bőrkondícióhoz vezet.

Mit tehetünk a bőrszárazság ellen?

Ha bőrszárazságot tapasztalunk, akkor az első és legfontosabb teendő, hogy naponta kezdjük el legalább két alkalommal hidratáló krémmel kezelni a bőrt. A legjobb választás egy E-vitaminban és olajokban gazdag hidratáló krém, de a körömvirágot tartalmazó készítmények is hatékonyak tudnak lenni, hiszen csillapítják a húzódást, lágyító és erősen hidratáló hatásúak.

Sokan tartják feleslegesnek, holott nagyon is sokat számít az egészséges, vitamindús táplálkozás még a bőrkép szempontjából is: a több zöldség és gyümölcs fogyasztása is segíthet. Különösen jó választás például a narancs, ami kiváló nedvességpótló a szervezet számára, a datolya, ami rengeteg káliumot, kalciumot és magnéziumot tartalmaz, illetve a paradicsom és a görögdinnye, amelyeknek 95%-a folyadék, így igazi csodaszerként hatnak a száraz bőrre. Nem elfelejtendő, hogy naponta legalább 2,5-3 liter vizet meg kell innunk! Ez száraz bőr esetén egyszerűen elengedhetetlen.

Emellett iktassunk ki minden olyan tényezőt a napi rutinunkból, amelyek szintén előidézhetik ezt az állapotot. Gondolunk itt a szappanokra, amelyeknek köztudottan szárító hatásuk van. De a különböző illatanyagokat tartalmazó tusfürdők is kerüljenek egy időre feketelistára, amíg nem jövünk rá, mennyi közük van a bőrünk szárazságához.

Az órákig tartó forró fürdők helyett álljunk át a gyorsabb, langyos vízzel történő tusolásra, amellyel nem szárítjuk ki a bőrünket, ezzel megóvva a bőr természetes nedvességtartalmát. Az arcunkon tapasztalt szárazság esetén pedig építsünk ki egy rendszeres, száraz bőrnek ideális arcápolási rutint, amivel nyomon követhetjük a használt termékek hatását és azt is, hogyan reagál a bőrünk bizonyos termékek elhagyására!

Az általunk hordott ruhák és az ágyneműink anyagát is érdemes lehet megnézni, hiszen bizonyos esetekben a műszál, a gyapjú is előidézhet ilyen problémákat. Vásároljunk pamutból, lenből vagy selyemből készült termékeket, amelyek nemcsak jó érzést biztosítanak a bőr számára, de lélegezni is hagyják azt, főleg ilyen meleg időben. A ruhák tisztítása során pedig igyekezzünk illatanyagmentes mosószereket használni!

Ezeket kiegészítve pedig beszerezhetünk – akár a lakásunk több pontjára is – párásítókat, amelyek a levegő nedvességtartalmának az optimális szinten tartásáért felelnek. Ugyanis ha túlzottan alacsony a levegő nedvességtartalma, olyan tüneteket tapasztalhatunk magunkon, mint a köhögés, a tüsszögés vagy a fentebb is említett bőrszárazság, viszketés. A párásítók a levegő nedvességtartalmát a megfelelő szintre emelik, ennek hatására pedig megszűnhetnek a problémák.

Egy kis plusz

25 éves korunk után egyre kevesebb kollagént termel a bőrünk, ami bizony egyet jelent a ráncok megjelenésével, a bőrünk megereszkedésével és szárazabbá válásával. Szerencsére azonban különböző étrend-kiegészítőkkel, például kollagénitalokkal megfelelően tudjuk pótolni a szükséges mennyiséget. A kollagénitalok rendszeres fogyasztásával hamar azt tapasztalhatjuk, hogy a bőrünk ragyogóbb és egészségesebb. Ezzel tehát hatékonyan támogathatjuk a helyes táplálkozást és a rendszeres vízfogyasztást.

Ha a fentebb említett tippek és tanácsok mégsem válnak be, ne féljünk orvoshoz fordulni, mivel komolyabb bőrproblémák kialakulását is eredményezheti a bőrszárazság.