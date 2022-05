Évnyerő hitel

Az otthonteremtés soha nem könnyű feladat, mert jelentős kiadással jár, ráadásul a kiszemelt ingatlan megvásárlása csak az első lépés utána is vannak még felmerülő költségek. Május 16-tól az OTP Bank elsők között vezet be a lakáshitelpiacon türelmi idős terméket. Az Évnyerő Lakáshitelek 12 hónap türelmi időt biztosítanak az ügyfeleknek. A futamidő első évében csak kamatot fizetnek az ügyfelek, így a felszabaduló törlesztőrészlet különbséget a lakásvásárláshoz és költözéshez kapcsolódó egyéb kiadásokra fordíthatják. A konstrukció használt vagy új lakás vásárlásra, bővítésre és építésre is igényelhető.

„Az OTP Bank folyamatosan figyeli az ügyfelek igényeinek változását, hogy innovatív megoldásokat és széleskörű termékportfóliót biztosítson számukra. A türelmi idő bevezetésével egy olyan megoldást kínálunk ügyfeleinknek, ami segíti őket lakáscéljaik megvalósításában és egyszerűbbé teszi számukra a kezdeti időszakot– mondta Balogh Mária az OTP Bank békéscsabai fiókjának igazgatója.

CSOK és falusi CSOK

A piacon számos támogatás érhető el a lakásvásárláshoz. Az egyik ilyen termék a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK), ami egy vissza nem térítendő állami támogatás. Ez azt jelenti, hogy az ügyfeleknek nem kell visszafizetniük a támogatást, ha teljesítik a szerződés feltételeit. A maximális támogatás 10 millió forint lehet. Új lakás vásárlás vagy építés esetén lehet 10 millió a támogatás (3 gyermek esetén), a használt lakásvásárlásra ettől alacsonyabb összegű a támogatás (3 gyermek esetén 2,2 millió, 4 gyermeknél pedig 2,75 millió).

Ha egy csendesebb, kisebb településen képzeljük el az életünket, érdemes megnézni, hogy igénybe vehetjük-e a Falusi CSOK-ot. A támogatást a jogszabályban meghatározott úgynevezett preferált kistelepüléseken lehet igénybe venni, korszerűsítésre, bővítésre vagy használt lakás vásárlással egybekötött korszerűsítésre, bővítésre. Utóbbi esetben a lakás vásárlására megállapított összege nem haladhatja meg a támogatás 50%-át. A támogatás legfeljebb 10 millió Ft lehet.

A több gyermekes családok vagy gyermeket vállaló házasok a támogatás mellé, maximum 15 millió forint 3%-os fix kamatozású hitelt is igénybe vehetnek. Az igénybe vehető hitel összege függ a gyermekek számától és a hitel céljától.

Otthonfelújítási hitel

Ha már megvan az otthonunk, az otthonfelújítási támogatás segítségével lehetőségünk van arra, hogy a felújítási költségek legfeljebb 50%-át visszaigényeljük, ha megfelelünk a jogszabályi feltételeknek. Az igényelhető maximum összeg 3 millió forint. Az igénylés egyik feltétele, hogy az igénylő(k) lakóhelye egy éve a felújítandó ingatlanban legyen, kivéve, ha az ingatlant egy éven belül vásárolták. Tehát ha felújítandó használt lakás vásárlásban gondolkodik az ifjú pár, nem kell megvárni az egy évet.

„A támogatás utólagos, ami azt jelenti, hogy a felújítás költségeit nekünk kell megelőlegezni, majd a számlákat be kell nyújtani az egyéb előírt dokumentumokkal, például a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződéssel együtt a Magyar Államkincstárhoz. Ha a felújítás előfinanszírozása gondot jelent, megoldást nyújthat az otthonfelújítási hitel, amelynek maximális igényelhető összege 6 millió forint. A hitelt akkor tudjuk felvenni, ha jogosultak vagyunk otthonteremtési támogatásra. Hitelfelvétel esetén az otthonfelújítási támogatást a MÁK közvetlenül a banknak utalja át. Ezt az összeget a bank díjmentesen a hitel előtörlesztésére számolja el, így csökken a tőketartozás és a havi törlesztőrészlet”-mondta Balogh Mária az OTP Bank békéscsabai fiókjának igazgatója.

Babaváró

Amennyiben nincs meg a megfelelő önerő a lakáshitel felvételhez, akkor a Babaváró kölcsön jó megoldás lehet a gyermekvállalás előtt álló házaspároknak. A felvehető kölcsön szabad felhasználású, összege akár 10 millió forint is lehet.

Fontos határidők

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint egyes állami támogatások kivezetésre kerülnek ebben az évben. Lakásvásárlás tervezésénél ezeket a határidőket is érdemes szem előtt tartani.

• Falusi támogatások (CSOK és a hozzá kapcsolódó hitel, valamint az Áfa visszaigénylés) 2022. június 30-áig igényelhető.

• Babaváró Hitel 2022. december 31-éig igényelhető.

• Otthonfelújítási támogatás 2022. december 31-éig igényelhető.

• Lakásépítési áfa 2022. december 31-éig igényelhető.

• Az újépítésű lakások vásárlása esetében az 5 százalékos áfa akkor alkalmazható, ha az építési engedélyt 2022. december 31-ig megszerezték vagy az egyszerű bejelentést megtették és az értékesítés 2026. december 31-ig megtörténik.

• Adó visszatérítés: saját építésnél a 27%-os áfatartalom maximum 5 millió forintig való visszaigénylése, illetve ill. a CSOK-os lakásvásárlásnál valamint generálkivitelezős építésnél az 5% áfa visszaigénylése megszűnik az év végén.

Fejlesztések a gyorsabb hitelezésért

Az OTP Bank legfrissebb kutatásából kiderült, hogy az online ügyintézés iránt is megnőtt az ügyfelek igénye, de a lakáshitel felvétele esetén továbbra is fontos a személyes találkozás¹. Az OTP Bank mindkét ügyféligényre jól működő megoldást tud biztosítani. „Digitális fejlesztéseink eredményeként elsők között vezettük be a hazai piacon a statisztikai értékbecslést. A szolgáltatásnak köszönhetően a lakáshitel igénylési folyamat gyorsabb és költséghatékonyabb lehet az ügyfelek számára” – tette hozzá Balogh Mária az OTP Bank békéscsabai fiókjának igazgatója.

