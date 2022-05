Dr. Dósa Zsuzsa művészeti igazgató és egyben a darab rendezője elmondta, egy nagyon izgalmas, szép és egyben rejtelmes próbaidőszaknak néznek elébe Az Akácember kapcsán. Csasztvan András ügyvezető igazgató kifejtette, legalább másfél éve készülnek erre az attrakcióra, hiszen idén 300 éves Szarvas, amely időszak szellemi hozadékokkal is telitűzdelt a város szempontjából. Ezen belül fontosnak tartja az újratelepítés után a Bolza család hozzájárulását a helyi szellemi kultúra megteremtéséhez, az evangélikus gimnáziumot, ami immár több mint 200 éve meghatározza Szarvas szellemiségét, a városban megtalálható kutatóintézeteket és főiskolákat is. Hangsúlyozta, persze ez mind nem jöhetett volna létre Tessedik Sámuel munkássága nélkül, aki létrehozta azt a gyakorlati oktatásra épülő iskolarendszert, amellyel kitűnt egész Európában. Tevékenységét pedig véleménye szerint illik bemutatni a színház kereteiben is, ezért döntöttek úgy, hogy átalakítják, és színpadra viszik.