Már csak egy hét választ el bennünket attól, hogy minden idők legerősebb programjával megnyissa a Deja Vu a szegedi fesztiválszezont! A 90-es és a 2000-es évek olyan világsztárjai érkeznek, akiket eddig a szegedi közönség még soha nem láthatott: Arash, Lou Bega, Las Ketchup, La Bouche, Masterboy, Kate Ryan, Basshunter, Alexandra Stan, Alex Gaudino. Természetesen lesznek itt nagy hazai visszatérők is, mint például a Kozmix, Sterbinszky, Korda György és Balázs Klári és a hazai retró zeneipar teljes palettája.

A helyszín a jól megszokott Szegedi Partfürdő, Kemping és Apartman, ahová a Tisza Gyöngye felőli bejáratnál léphetsz be.

Forrás: Tro Photography/Tari Robert

Karszalagátvétel: 2022-ben nincsen szükség védettségi igazolványra, az előre megváltott jegyeket a helyszínen, a bejáratnál könnyedén válthatod karszalagra. A 14 év alatti gyermekek ingyenesen látogathatják a rendezvényt, de kizárólag szülői felügyelet mellett.

Védettségi igazolvány nem szükséges a belépéshez!

Így tudsz vásárolni a fesztiválon: A Deja Vu fesztivál az idén is próbál kiemelten figyelni a fesztiválozókra, így idén is érintésmentes (készpénzmentes) fizetésre van lehetőség. Fizetni bármilyen bankkártyával, PayPass-szal, Apple Pay-jel, Google Pay-jel tudsz, illetve kiválthatod a Festipay kártyát is a Festipay feltöltőpontján, ahol a kártyádat készpénzzel töltik fel, és azzal fizethetsz.

Helyszínek

Az idén három helyszínen bulizhatsz:

PIZZA MONKEY NAGYSZÍNPAD

SING SING PARTY ARÉNA

TISZA DOKK STAGE

Ismét repohár!

A fesztivált idén is a környezettudatosság jegyében rendezzük meg, ezért az eldobható műanyag poharak helyett repoharat használunk.

Forrás: ATTILA BARI

A teljes program:

június 3., péntek

ARASH, LA BOUCHE, KATE RYAN, KRISZ RUDI, ÁMOKFUTÓK, DJ DOMINIQUE, PEAT JR & FERNANDO FEAT. SHEELA, NÁKSI ATTILA, BÁRÁNY ATTILA, CLASSIC FANTASTIC, BIGIBOY

június 4., szombat

LOU BEGA, ALEXANDRA STAN, BASSHUNTER, LAS KETCHUP, CSORDÁS TIBI, UFO UPDATE, KORDA GYÖRGY ÉS BALÁZS KLÁRI, WANNABE XXL, MOLNÁRBÉ, GABRIEL B

június 5., vasárnap

CASCADA, MASTERBOY, ALEX GAUDINO, PARADISIO, KOZMIX, FRESH, STERBINSZKY, MILLENNIUM KIDS, RAKONCZAI PIANO, NACSA NORBI, DJ LENNARD

Itt vehetsz előzetesen napijegyet:

ONLINE JEGYVÁSÁRLÁS: www.dejavufesztival.hu

SZÉP-KÁRTYA: Szeged Plaza (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119.), Missy Üzlet

Mind a három szolgáltató (OTP, K&H, MKB) által kibocsátott kártyát elfogadják bármelyik zsebre.

JEGYIRODA:

Szeged Plaza (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 119.), Missy Üzlet

vagy

IH Rendezvényközpont (6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.)

Az időpont tehát 2022. június 3., 4., 5., a helyszín pedig idén is Újszeged, a Szegedi Partfürdő, Kemping és Apartman lesz. Találkozunk a pünkösdi hosszú hétvégén a Deja Vun, ahol idén sem lehet más a szlogen, mint hogy Legyünk együtt újra 18 évesek!