A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben” elnevezésű ROHU331 projektje elsősorban a középiskolások pályaorientációjára koncentrál. E tevékenység keretében a megye középiskoláiban pályaorientációs roadshowkat, konferenciákat tartunk, csoportos és egyéni tanácsadást nyújtunk, pályakövetést végzünk, kisfilmeket forgatunk.

A projekt (főszerződés száma: 68461/17.05.2019) az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg (www.interreg-rohu.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

Fő pályázó: “Don Orione” Alapítvány, Nagyvárad

Résztvevő partnerek: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bihor Megyei Munkaügyi Központ, Békés Megyei Kormányhivatal (Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály), Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

E tevékenység keretében a megye középiskoláiban pályaorientációs roadshowkat, konferenciákat tartunk, csoportos és egyéni tanácsadást nyújtunk, pályakövetést végeztünk, kisfilmeket forgattunk.

A konferenciákat Békés megye megyeszékhelyén és 3 járási központban szerveztük meg összesen 8 alkalommal. Az eredeti programot – látva sikeresességét – még 3 helyszínre: Békéscsabára és egy vidéki gimnáziumra is kiterjesztettük. A program egy a munkaadók és a fiatal munkavállalók közötti generációs különbségeket és kapcsolódási pontokat felvázoló előadással kezdődik, melyet egy moderátor által irányított kérdések mentén levezényelt pódiumbeszélgetés követ. A beszélgetés résztvevői az adott településen, illetve a környező településeken lévő cégek, vállalkozások vezetői, illetve a tanulók által választott szakmák képviselői. A szakemberek bemutatják munkájukat, az elhelyezkedési lehetőségeket. Az irányított kérdéseken túl a tanulók is tehetnek fel kérdéseket. A válaszok ráirányítják a tanulók figyelmét arra, hogy helyben is lehet életpályamodellt építeni, karriert tervezni.

A ROHU Interreg program keretében megjelent pályázaton a projekt megvalósításához a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 242 825,00 € támogatási összeget nyert. A projekthez a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 12 143,67 € önerővel járult hozzá.