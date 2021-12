Kukla Imre ügyvezető kiemelte, a Solargroup Energy Kft. pénzügyileg stabil, több minősítést is kiérdemelt, számos kivitelezőt szolgálnak ki óriási raktárkészletük révén nemcsak Békés, hanem a környező megyékben is, sőt immár Romániában is jelen vannak. A munkatársaik felkészültek, immár egy jól összeszokott társaságot alkotnak, mindannyian rendelkeznek a kellő, szakirányú végzettséggel, és folyamatosan képzik magukat. Komoly szerszámokkal és gépekkel rendelkezik a vállalat, legyen szó áramfejlesztőről vagy földmunkagépről.