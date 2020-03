Trump katasztrófa sújtotta területté nyilvánította New York államot

Az elnök egyúttal elrendelte a szövetségi segítségnyújtást a keleti parti tagállamnak.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: Pihepuha répatorta krémes töltelékkel

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szövetségi kormányzat pénzalapokat szabadít fel, amelyekkel Andrew Cuomo,

New York állam kormányzója szabadon rendelkezhet az új típusú koronavírus rendkívül gyors terjedése ellen, illetve bővítheti a kórházi kapacitásokat a megbetegedettek kezeléséhez.

Andrew Cuomo pénteken délelőtt rendelte el, hogy a nem létfontosságú feladatokat ellátóknak otthon kell maradniuk. „Ez a leghasznosabb dolog, amit tehetünk a vírus terjedésének megállításáért” – nyilatkozta a kormányzó péntek este az egyik amerikai televíziónak. A kormányzó egyébként nem karanténnak vagy elkülönítésnek nevezte a kötelező otthonmaradást, hanem „otthoni menedéknek”.

Mint elmondta: azért, mert a „karantén” vagy az „elkülönítés” kifejezések félelmet keltenek, aggodalommal töltik el az embereket. „Ma pedig nagyon is számít, hogy milyen szavakat használunk”

– hangsúlyozta.

Pénteken – a New York-i bejelentés után – Illinois és Connecticut államok kormányzói is hasonló rendeletet hoztak a vírus terjedésének megállítására. Elsőként az Egyesült Államok tagállamai közül Kaliforniában hirdették ki, hogy senki nem hagyhatja el az otthonát. Gavin Newsom kormányzó csütörtökön vezette be a korlátozást, amelynek következtében Kalifornia zárlat alá került, az ott élő több mint 40 millió embernek nem szabad elhagynia az otthonát.

A kaliforniai rendőrség több helyütt drónokkal járőrözik és ellenőrzi, hogy betartják-e a kormányzó rendeletét. A drónokat hangosbeszélőkkel és éjszakai munkára is alkalmas kamerákkal szerelték fel. Amerikai sajtójelentések szerint a San Diego városához közeli egyik rendőrőrs például 11 ezer drónt vásárolt Kínából.