Beperlik a városukat a folyamatos félelemben élő lakosok

A mostani pert azért indították a lakosok, mert nincs elég rendőr, így rend sem a városban, az emberek pedig már féltik az életüket – írja a V4NA Hírügynökség.

Nyolc lakos perelte be Minneapolis városát, amiért nincs elég rendőr, nincs rend a városban, közben pedig emelkedik a bűncselekmények száma. Az emberek féltik az életüket, ezért kiálltak magukért, mert elegük van a város megoldásaiból.

Minneapolisban robbant ki tulajdonképpen a Black Lives Matter-féle futótűz, miután májusban itt halt meg a fekete bőrű George Floyd rendőri intézkedés közben.

A mozgalom hatással volt a városvezetésre is, és egyből a rendőrség eltörlésére és a támogatások megvonására tettek lépéseket.

Az eredmény az lett, hogy május óta már mintegy kétszáz rendőr vagy jelezte, hogy ott akarja hagyni az egységet, vagy ezt már meg is tette. A hiányuk érződik is Minneapolis életében, a lakók ezért is indították el a pert a város ellen. A per szerint ráadásul jelenleg nincs is annyi hivatalos rendőr Minneapolisban, mint amennyi elő van írva.

"We are the plan," says #Mpls community activist Cathy Spann. She & several other residents have filed a lawsuit, claiming city is not meeting its legal obligation to fund a minimal level of policing. Lawsuit arguments just wrapped up. Judge did not issue a ruling today. @FOX9 pic.twitter.com/3LcTQ3BqAb

— Paul Blume (@PaulBlume_FOX9) October 19, 2020