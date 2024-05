A Buda-Cash- és a Quaestor-botrányhoz hasonlító piramisjáték szálai egészen a 2010-es évekig és egy, a celebvilágban is jól ismert nagykátai ikerpárig nyúlnak vissza. F. Attila és testvére, F. László, illetve az általuk létrehozott, S. Máriát is a soraikban tudó bűnszervezet megszámlálhatatlan embert vert át. Az ikerpár nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de alig 1,5 milliárdot fizettek vissza tőke vagy kamat formájában a megtévesztett embereknek. A hálózat 10–30 százalékos kamatokkal csábította a befektetőket, amit csak néhány embernek fizettek ki.

A pénzt többnyire nylonzacskókban, többek között benzinkutaknál, a BankCenter előtt, vagy épp plázák parkolójában adták át, mindezt a kispolgárok és kisnyugdíjasok kárára. A hatóság azóta sem bukkant az eltűnt milliárdok nyomára.

Az átvert emberek között van számos celeb is, de az ügy irataiból az is kiderül, hogy egy ismert magyar milliárdos testvére is áldozatul esett a csalásnak. Megjegyzendő, hogy a bűnbanda alvilági pénzekkel is üzletelt, vezetői a magyar éjszakai élet néhány ismert alakjától is jelentős összegeket vett fel, ám később a százmilliót is meghaladó pénzekkel nem tudtak a kért időben elszámolni. Emiatt, úgy tudni, komoly fenyegetések is érték a bűnbanda vezetőjét, de a „félreértést” végül sikerült tisztáznia.