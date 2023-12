Ennek során a „fegyveres jelleg” az elmúlt másfél-egy éven belül kezdődött el – fogalmazott. Először embercsempész csoportok az összetűzéseikkor használtak fegyvert, aztán később fegyveres támadás ért helyi lakosokat is. Az utolsó időszakban már részben határtérségben, közvetlen határ mentén is a magyar határvédelmi erők megfélemlítése céljából, később pedig valóságosan is tüzet nyitottak magyar–szerb közös járőrre, ami példátlan, soha nem fordult elő itt az elmúlt nyolc-tíz évben – hangsúlyozta.

Azzal kapcsolatban, hogy Európában ma már nincs olyan nap, hogy ne kövessenek el terrorcselekményt, vagy annak kísérletét, Bakondi György rámutatott: „ez azért veszélyes, mert ha úgy lenne, ahogy most a migrációs paktum tervezetében szerepel, akkor ha ma este valaki rálő a járőrökre géppisztollyal, és holnap bejelentkezik politikai menekültként, akkor be kellene őt engedni, migránstáborokban tartani, míg elbírálják a menekültkérelmét” – mutatott rá.