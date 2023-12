Kiemelték: a gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább nem halasztható.

A tájékoztatás szerint a hivatal honlapján már elérhető az online kéreleműrlap. Az online vagy a nyomtatható űrlap használata nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a kérelmek hiánytalan benyújtását és feldolgozását - ismertette a hivatal.

A közleményben az OH kitért arra is, hogy a kérelmekről a döntést - szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával - a hatályos jogszabályok alapján a hivatal hozza meg. A szükséges adatokról és csatolandó dokumentumokról bővebb tájékoztatás olvasható az OH honlapján.