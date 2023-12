Meghalt a kárpátaljai terrortámadás egyik áldozata

Meghalt a kárpátaljai gránátrobbanás egyik áldozata − írta az Ukrayinska Pravda rendfenntartókra hivatkozva. A forrás szerint a robbanás után az áldozat lábát amputálni kellett, és az orvosok számos belső szervi sérülést diagnosztizáltak nála.

Az információk szerint az elhunyt 55 éves volt, a robbanás után kritikus állapotban került intenzív osztályra.

Mint lapunk korábban megírta, két embert ápoltak kórházban súlyos sérülésekkel abból a húsz emberből, akik megsérültek akkor, amikor Szergej Batrin önkormányzati képviselő egy ülésterembe lépett három kézigránáttal a kezében, és az ott ülő kollégái közé dobta azokat.

Az elkövető motivációját egyelőre nyomozzák, ám úgy tudni, hogy a kollégáival való vita után történt az eset, amit videóra is vettek.

Az esetet terrorakciónak minősítették. Batrin, aki Volodimir Zelenszkij pártjához tartozik, magához tért a robbantás után.

Most már hivatalosan is elnökjelölt Putyin

Vlagyimir Putyint hívei hivatalosan is jelölték, hogy független jelöltként induljon a 2024-es, márciusban tartandó elnökválasztáson – idézi a Reuters az orosz állami hírügynökségeket.

Az orosz választási törvény értelmében a független jelölteket legalább 500 támogatóból álló csoportnak kell állítania, és legalább 300 ezer aláírást kell összegyűjteniük. Putyint egy olyan csoport jelölte, amelyben a kormányzó Egységes Oroszország párt vezető tisztségviselői, valamint közéleti személyiségek, köztük orosz színészek, énekesek és sportolók voltak.

Az általa szervezett alkotmányos reformok értelmében a 71 éves Putyin jelenlegi mandátuma jövő évi lejárta után további két hatéves mandátumot kérhet, így 2036-ig hatalmon maradhat.

Putyin ötödik mandátumának márciusi kezdete szinte elkerülhetetlennek tűnik az orosz politikai rendszer feletti szigorú ellenőrzés miatt, amelyet 24 éves hatalmi éve alatt alakított ki, a szabad sajtó hiánya és a befolyásos kritikusok bebörtönzése vagy száműzetése miatt – emlékeztet cikkében a hírügynökség.

Túlélte gránátos merényletét a kárpátaljai robbantó

Ahogy korábban beszámoltunk róla egy képviselő gránátokat robbantott fel a kárpátaljai Kereckei Községi Tanács ülésén. Később kiderült, hogy a támadó az 54 éves Szerhij Batrin volt, aki Volodimir Zeleszkij párttársa. Most arról számolt be Vitalij Glagola újságíró a Telegram-oldalán, hogy a merénylő felébredt a kórházban.

Egy kocka a videóból

Glagola szerint

annak ellenére, hogy Batrin állapota súlyos, a rendőrség már ki is hallgatta a képviselőt. A támadó kórtermét jelenleg is őrzik, nehogy a sérültek családtagjai meglincseljék

– írta Glagola.

A merénylet húsz sérültjét szállították kórházba, közülük ketten még jelenleg is válságos állapotban vannak. A kórház igazgatója elmondta, hogy a sérültek közül egy személy végtatjait nem tudták megmenteni, az egyik sérültet pedig egy másik kórházba szállították.

Az Ukrán Nemzeti Rendőrség terrorcselekménynek minősítette az incidenst.

Ukrán támadás érte Oroszország Kurszki és Belgorodi területét

Ukrán támadás érte Oroszország Kurszki és Belgorodi területét – közölték szombaton a helyi hatóságok.

Roman Sztarovojt, Kurszk megye kormányzójának tájékoztatása szerint drónokkal támadták Dmitrijevszkij és Zseleznogorszk járásokat. Áldozatok nem voltak, de Dmitrijev városában megrongálódott egy kompresszorállomás, egy bányászati és feldolgozó üzemben pedig károk keletkeztek. Krupec faluban tüzérségi találat okozott jelentős károkat nyolc lakóházban – tette hozzá a kormányzó.

Sztarovojt a Telegram üzentküldő alkalmazáson arról is beszámolt, hogy hat ukrán határőr megadta magát hadifogolyként a Kurszki terület határán. A kormányzó felszólította az ukrán hadsereg katonáit, hogy kövessék példájukat.

Vjacseszlav Gladkov, az oroszországi Belgorod régió kormányzója elmondta, 41 ukrán ukrán katonai csapás érte az elmúlt 24 órában az Ukrajnával határos, rendszeresen célba vett területet.

A hatóságok azt is közölték, hogy az Ukrajna déli részén fekvő Herszon megye orosz ellenőrzés alatt álló részén éjszaka ukrán támadásokban egy ember meghalt.

Ukrán katonák razziáztak kijevi éttermekben (videó)

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) tagjai és a katonai komisszárok péntek este razziáztak több kijevi étteremben azzal a céllal, hogy katonai behívókat adjanak át az ott tartózkodó személyzetnek és a vendégeknek.

Körözési listára vette Ukrajna az orosz ortodox egyház vezetőjét

Az ukrán belügyminisztérium pénteken felvette körözési listájára az orosz ortodox egyház vezetőjét – számolt be a Reuters hírügynökség. Kirill pátriárkát ugyanis azzal vádolják a biztonsági szolgálatok, hogy megsérti Ukrajna területi integritását, és támogatja a háborút.

Noha a Reuters szerint az intézkedés pusztán szimbolikus, emellett aligha fog sor kerülni letartóztatására – tekintettel arra, hogy az egyházi vezető Oroszországban tartózkodik –, az ukrán törvények értelmében, amennyiben belépne az országba őrizetbe kellene venni.

Ha bűnösnek találják az eljárás során, legalább tíz évnyi börtönbüntetésre is ítélhetik, de akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és Kirill, Moszkva és egész Oroszország pátriárkája a moszkvai Megváltó Jézus-székesegyházban tartott ortodox húsvéti istentiszteleten a 2023. április 16-ra virradó éjjel

Fotó: Szergej Vaganov / Forrás: MTI/EPA

A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el.

Amerikának jobban megéri folytatni a háborút, mint abbahagyni

Az Institute for the Study of War (ISW) arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államok „sokkal nagyobb árat” fizethet, mint azt a legtöbben elképzelik, ha hagyja, hogy Oroszország győzzön Ukrajnában. Az amerikai szervezet hosszas értékelést adott ki arról, hogy Vlagyimir Putyin erőinek győzelme mit jelenthet az Egyesült Államok és általában a Nyugat számára – írja a Magyar Nemzet.

A Szibériai zászlóalj tagjai kiképzésen vesznek részt egy Kijev közelében lévő gyakorlótéren 2023. december 13-án

Fotó: Szerhij Dolzsenko / Forrás: MTI/EPA

Az ISW szerint ha Oroszország győzni tudna, az azt eredményezné, hogy az USA-nak szárazföldi erőinek jelentős részét és nagyszámú lopakodó repülőgépet kellene Kelet-Európába telepítenie.

Ukrajna folyamatos nyugati katonai támogatása annak érdekében, hogy a vonalak ott maradjanak, ahol vannak, sokkal előnyösebb és olcsóbb az Egyesült Államok számára, mint hagyni, hogy Ukrajna veszítsen.

Mint írják, befagyasztani a konfliktust rosszabb, mint továbbra is segíteni Ukrajnát a harcban – ez egyszerűen időt és teret adna Oroszországnak, hogy felkészüljön egy újabb háborúra, hogy meghódítsa Ukrajnát és szembeszálljon a NATO-val.

A tlejes cikk ITT olvasható el.

Zelenszkij kiosztotta a feadatokat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök részt vett a Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusának Lvivben tartott ülésén, ahol a kormány több tagjával együtt leosztotta azokat a feladatokat, amelyeket a helyi és regionális önkormányzatoknak kell elvégezniük a háború sikeres lezárása, illetve Ukrajna euroatlanti csatlakozása sikeréhez.

Denisz Smihal miniszterelnök szerint Ukrajnának csaknem 2740 uniós jogi aktust kell átültetnie a nemzeti jogba az EU-csatlakozás érdekében.

Több mint 12 ezren érkeztek Ukrajnából pénteken

Magyarország területére 2023. december 15-én az ukrán-magyar határszakaszon 6386 fő lépett be. A román-magyar határszakaszon belépők közül 5629 fő nyilatkozott úgy, hogy Ukrajnából érkezett.

A beléptetettek közül a rendőrség 78 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást.

Ez történt pénteken: