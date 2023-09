Soros György üzlettársa lett Varga Zoltán, a baloldali médiumok tulajdonosa A baloldali propaganda zászlóshajója a Central Csoport és a Pluralis B.V. hétfőn bejelentette, hogy a Central International Kft., a Central Csoport leányvállalata kisebbségi tulajdonrészt vásárolt a lengyelországi Gremi Media S.A. kiadóban. A Gremi Media legnagyobb részvényese továbbra is a holland székhelyű Pluralis B.V. maradt – írja az Origo. A fenti folyamat jól mutatja, hogy hazugság volt, hogy Sorosék elhagynák Magyarországot. Ezzel szemben fokozzák a tevékenységüket és mindent elkövetnek a jobboldali kormány megbuktatásáért. Soros György és fia, Alex

Forrás: Facebook Varga Zoltán 2014-ben vette meg a Centralt. A cégcsoport lapjai korábban a Sanoma finn céghez tartoztak, amely 2014 áprilisában jelentette be, hogy eladja magyarországi érdekeltségét egy magyar pénzügyi befektetőnek, amely a Central Fund volt – emlékeztet a Magyar Nemzet. „Hadd hangsúlyozzam: technokrata szemlélettel rendelkező pénzügyi befektető vagyok, függetlenként próbálok mozogni a médiapiacon. A vállalkozás célja a szórakoztatás és a profit. A 24.hu portálon kívül nincs is politikai termékünk” – nyilatkozta Varga a balliberális értékrendű 24.hu portálról a Médiapiac.com-nak 2016-ban.