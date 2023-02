– Családszervezetként jelezni fogjuk a kormány felé, hogy érdemes lenne felülvizsgálni, esetleg szigorítani a vonatkozó jogszabályt, ugyanis mélyen felháborítónak és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy gyerekkel egy nála majdnem háromszor idősebb felnőtt létesítsen párkapcsolatot – jelentette ki a Ficsak alapítója.

Király Nóra különösen felháborítónak nevezte, hogy

az önmagát efebofilként – vagyis a 15-19 éves korosztályhoz vonzódó emberként – meghatározó Bite Zsolt minden erkölcsi vagy ízlésbeli kritikát visszautasítva pusztán azzal próbálja igazolni életvitelét, hogy párja egy évvel idősebb a 14 éves korhatárnál, amely alatt pedofíliának minősülne szexuális kapcsolatot létesítenie vele.

– Amellett, hogy Bite Zsolt minden erkölcsi normával és hagyománnyal szembe megy, azt is fontos hangsúlyozni, hogy a gyermekek mentális és lelki fejlődésére is rendkívül károsan hat, ha meglett felnőtt létesít velük szexuális kapcsolatot – fogalmazott a Ficsak alapítója. Hozzátette: abban, hogy Bitét egyáltalán alkalmazta az iskola, szerepet játszhatott az LMBTQ-lobbi is, miután a gyermekvédelmi törvény korlátozta ezen szervezetek közvetlen jelenlétét az iskolákban.

