Ugyanakkor amint a Magyar Nemzet emlékeztet, a II. világháborús szovjet ostromgyűrűből való kitörés emlékére főként szélsőjobboldali szervezetek jelentettek be rendezvényeket. A rendőrség ezeket elutasította, azonban így is több hazai és külföldi szélsőjobboldali szervezet tagja jelent meg a magyar fővárosban. Párhuzamosan külföldi antifasiszta csoportok, köztük a hírhedten radikális Antifa tagjai is Budapestre érkeztek.

A lap szerint az Antifa szerepére utal az a sajtótájékoztatón megerősített tény is, hogy a gazdagréti támadás áldozatát egy külföldi nő még a belvárosban arról kérdezte, ő is a kitörés napjára érkezett-e. A férfi válaszolt, hogy nem, ő munkába megy éppen. A nő egyike volt a későbbi támadóknak.