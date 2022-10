Karácsony Gergely szerint megnyugtatóan rendezett a szemétszállítási ügy – annak ellenére, hogy még péntek délután is csordultig megtelt kukákat lehetett látni Budapesten.

A főpolgármester Mártha Imre munkájával pedig továbbra is elégedett, aki Karácsony szerint gyorsan megoldotta a helyzetet.

Azonban egy, a Metropol által nyilvánosságra hozott felvétel tanúsága szerint a tárgyalásokon Mártha Imrének, a luxuséletvitelével a figyelem középpontjába kerülő közművezérnek a kukások azt is szóvá tették, hogy a cégvezetőn látható ruha ára akár többhavi bérükbe is kerülhet. Márthát a munkavállalók ráadásul többször kinevették és föl is háborodtak azon, amiket mondott nekik.