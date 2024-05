Petri Hajnalka, az Erzsébethelyi Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy az intézmény és a Békéscsabai Belvárosi Diáksport Klub több éve kiváló szakmai kapcsolatot ápol. Ennek köszönhetően a jaminai általános iskolások közül többen járnak kézilabdaedzésre, az intézmény pedig népszerűsíti ezt a kiváló sportágat. A szakmai együttműködés apropóján döntött úgy a BDSK, hogy az általuk megfogalmazott sportfejlesztési program keretében hozzájárulnak a Madách utcai tornacsarnok felújításához. A több éves projekt részeként sok értékteremtő korszerűsítés zajlott, amelyek eredményeként kívül és belül egyaránt megújult az épület.

A Békéscsabai Belvárosi Diáksport Klub kötelékében sportoló fiatalok bemutatót tartottak a beruházás átadásán. Fotó: Licska Balázs

Komfortosak a körülmények

Szarvas Péter polgármester visszaemlékezett arra, hogy 1976 és 1980 között milyen volt a kézilabdaélet. Ő abban a négy évben, középiskolásként az Előrében kézilabdázott versenyszerűen. Mint mondta, betonpályán és salakpályán edzettek és játszottak, ehhez képest ma lényegesen komfortosabb körülmények vannak mind a tréningeken, mind a mérkőzéseken. Az Erzsébethelyi Általános Iskola Madách utcai intézményében is egy többéves folyamat eredményeként egy felújított tornacsarnok áll rendelkezésre, legyen szó akár testnevelésórákról, akár a Békéscsabai Belvárosi Diáksport Klub edzéseiről.

Petri Hajnalka, az Erzsébethelyi Általános Iskola igazgatója. Fotó: Licska Balázs

Negyvennégy millió forintot költöttek el

Kiemelte az összefogást; az intézmény, a sportklub és az önkormányzat közötti együttműködést; azt, hogy együtt tervezték és valósították meg a felújításokat. Négy fő ütem keretében, összesen 44 millió forintból megújult a sportpadló, kicserélték a nyílászárókat, térelválasztókat építettek be, védőhálót helyeztek fel, tetőt szigeteltek, most, a legutolsó etapban pedig a homlokzatot szigetelték. Az önkormányzat szívesen tette hozzá a felújításhoz szükséges mindenkori forrást. A negyedik ütem például 12 millió forintból valósult meg, 9 millió forintot biztosított a sportklub, 3 millió forintot pedig a város állt.

Szarvas Péter polgármester az összefogást emelte ki. Fotó: Licska Balázs

Fontos bázist jelent az Erzsébethelyi Általános Iskola

Ahogy a városvezető, úgy Perényi László, a Békéscsabai Belvárosi Diáksport Klub elnökhelyettese is beszélt arról, hogy mennyire fontos sportolni, mozogni; valamint ő is kiemelte az összefogás jelentőségét. Elmondta, hogy a BDSK kötelékében 150-en sportolnak, közülük hatvanan Jaminából, tehát rendkívül fontos bázist jelent az egyesület számára az Erzsébethelyi Általános Iskola, és így tudták is bővíteni az utánpótlásban a csoportok számát. Hozzátette, hogy a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium esetében is voltak korszerűsítések – például öltözőket tettek rendbe közösen –, és úgy döntöttek, a Madách utcába is szánnak forrást tao-s támogatásokból, a jaminai tornacsarnokra eddig 44 millió forintot költöttek összesen.