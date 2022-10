Véndiákként szólt az ünneplőkhöz Soós Zoltán, Marosvásárhely 2020-ban megválasztott polgármestere is, aki azonban megemlítette, hogy városvezetőként és szülőként is érdekelt az iskola ügyeiben. Úgy vélte: új időszámítás kezdődik Marosvásárhelyen, hiszen az oktatás körülményei világszínvonalúvá válnak az iskolában. Megemlítette: a korábbi városvezetés még az épületegyüttes felújítására kért építési engedély kiállításával is zsarolni próbálta az egyházat és a magyar közösséget. Hozzátette: az iskola elemi osztályai számára új épület épül és tervezik egy kollégium építését is.

Hajdu Zoltán, a Bolyai Farkas Gimnázium igazgatója beszédében felidézte: 466 éve működik református iskola Marosvásárhelyen, a Református Kollégium most felújított főépülete 1908 és 1911 között épült, 1948-ban államosították, de 2007-ben az egyház visszaperelte. Az igazgató hivatali elődje, Kozma Béla érdemének tartotta, hogy az intézmény a kommunista diktatúra idején a legnevesebb tanára, Bolyai Farkas nevét felvéve óvta a lehetőségekhez mérten magyar jellegét és egyházi szellemiségét.

"Ma az épület megújult, visszanyerte eredeti arculatát, pompáját, a világítótorony világít. Talán még soha nem volt ilyen erős a fénye. Mert ez a fény a tudás fénye. Maros megye két legerősebb iskolájának a fénye amit 150 tanár közvetít közel 2000 diákhoz a legnagyobb eredménnyel" - jelentette ki az igazgató.

A Bolyai Farkas Gimnázium és a Marosvásárhelyi Református Kollégium közös felújított épülete az avatás napán, 2022. október 31-én

Fotós: Kiss Gábor / Forrás: MTI

A marosvásárhelyi ünnepség a vártemplomban kezdődött, ahol a reformáció ünnepén tartott hálaadó istentiszteleten Kolumbán Vilmos püspökhelyettes prédikált.