Nagyszabású, egész hétvégés munkabeszüntetést tartanak a Ryanair belga dolgozói. Az Rtl.be értesülései szerint szinte az összes, Belgiumból induló járat törlésre kerül július 23-án és 24-én, mivel még mindig nem született megállapodás a pilóták béremelését illetően.

A cég a koronavírus-járvány idején 20 százalékkal csökkentette a pilóták fizetését, aminek a kompenzálását júniusra ígérték, ám még mindig nem történt meg

- emlékeztet a V4NA Hírügynökség.

Az egyik szakszervezet vezetője, Didier Lebbe elmondása alapján a követeléseik ezúttal is ugyanazok, mint a júniusi sztrájk idején: jobb munkakörülményeket és fizetésemelést szeretnének elérni a dolgozók. Lebbe hozzátette, hogy miután a Ryanair bejelentette, hogy a légitársaság aktivitása elérte a 2019-es adatok 115 százalékát, nem lehet akadálya a dolgozók által kért fizetésemelésnek. Belgiumban a Ryanair vezetése a mai napig sem ült tárgyalóasztalhoz a pilóták szakszervezeteivel.

A légitárság ehelyett inkább fenyegetőzik.

A cég a napokban bejelentette, hogy kivonul Belgiumból és más országba teszi át a telephelyét, ha nem vetnek véget a munkabeszüntetésnek.

Didier Lebbe elmondása alapján már évek óta ezzel zsarolja őket az ír cég, de a szakszervezeti vezető szerint erre biztosan nem fog sor kerülni, mert a Ryanair hatalmas piacot épített ki Belgiumban, amely a terület elhagyásával a versenytársai kezére kerülne.

Az Rtbf értesülései szerint a Ryanair vezetése azt is fontolóra vette, hogy független pilótákkal helyettesítené a sztrájkoló belga dolgozókat, ám Didier Lebbe leszögezte, hogy ez az eljárás sérti a belga törvényeket. A szakszervezeti vezető hozzátette, hogy abban az esetben, ha a Ryanair mégis más pilótákat alkalmazna a sztrájkoló személyzet helyettesítésére, akkor a szakszervezet a légiutas-kísérő személyzetet fogja megkérni a munkabeszüntetésre.

Az ír fapados légitársaság egyébként nem csak a dolgozóit veszi semmibe, az utasokkal is megvető módon bánik. A Le Parisien nevű francia lap számolt be róla, hogy az utasokat órákon keresztül várakoztatták a repülőtéren egy légkondicionálás nélküli helyiségben, a legnagyobb kánikulában. A Toulouse-ból Marokkóba tartó gép indulására órákat vártak a rekkenő hőségben, végül törölték a járatot. A hír hallatán néhányan annyira feldühödtek, hogy összefogtak és erőszakkal elfoglalták a repülőgépet. A repülőt azonnal körbevették a rendőrök, miután pár utas nem volt hajlandó kiszállni a gépből, ám a pilótafülkébe senki nem jutott be.

Borítókép: Pau BARRENA / AFP