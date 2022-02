A gyermekeknek kell az elsőnek lennie minden párkapcsolatban, és nem szabad őket alárendelni semmilyen egyéb önző érdeknek

– mondta Katy Faust az Origónak. A Szemünk fényei – Miért van szükség globális gyermekjogi mozgalomra? című könyv társszerzője arról is beszélt, hogy a gyerekeknek joguk van egy apához és egy anyához, és ezt a jogukat tiszteletben kell tartani. A szakértő szerint globális jelenséggé vált, hogy

"progresszív" ideológiák számára a gyerek háttérbe szorul az egyén önérdekérvényesítésének a felemelése mellett.

Mindezt kiegészíti az is, hogy a mai technológiai fejlettség mellett sok esetben a gyerekek úgy is meg tudnak születni, hogy nincsen anyjuk, vagy apjuk. Éppen ezért van szükség egy globális gyermekjogi mozgalomra, aminek a legfőbb célja, hogy a gyermekeknek legyen joga egy anyához és egy apához – tette hozzá.

Katy Faust szerint a gyermekekre leselkedő egyik legnagyobb veszély, a házasság fogalmának az átértelmeződése. Ha az apa és az anya csupán egy opció lesz a sokféle házassági forma között, akkor azzal pontosan az anyához és apához fűződő gyermeki jogokat pusztítjuk el.

A gyerekek mindig szeretnének egy anyát és egy apát. A szakértő szerint óriási veszély rejlik abban is, hogy a gyermekek létrehozása egyre inkább technológiai kérdés lesz. Ez pedig egyre inkább egyfajta rabszolgakereskedelemmé alakítja a gyerekvállalást is – tette hozzá. Mindenki a legjobb és legegészségesebb opciót fogja majd választani, ha erre lesz elég pénze. A harmadik legnagyobb veszély pedig, a szülőség fogalmának az átértékelődése, mivel ez is szembemegy azon gyermeki joggal, miszerint egy anyára és apára van szüksége.

Katy Faust Forrás: MCC

A gyerekek szükségleteit kell előtérbe helyeznünk a saját vágyaink helyett

- mondta Katy Faust, hozzátéve: Ritka, egyben örvendetes, hogy Magyarországon ezt a kérdést proaktív módon kezelik, s a gyermekek védelmét törvényileg szabályozzák. – Európa-szerte az ENSZ Gyermekjogi Egyezményét ratifikálták, mégis olyan jogszabályokat hoznak a nyugati világban, amelyek ezzel szembemennek. A gyermek jogai, érdekei helyett, a szülők piaci érdekeit tartják szem előtt. Ezért rendkívül fontos, hogy a gyermekek jogait beleírjuk törvényeinkbe. A magyar kormány gyermekvédelmi törvényével száz százalékban egyetértek – hangsúlyozta Katy Faust.

Az emberiség történelme során szinte minden kultúra és vallás elismerte: egy férfi és egy nő élethosszig tartó szövetsége a felnőtteknek, a gyerekeknek és a társadalomnak egyaránt hasznos.

Azt pedig mind a bal-, mind a jobboldali társadalomtudósok elismerik, hogy a gyerek javát az szolgálja a legjobban, ha a házasságban élő biológiai szülei nevelik fel.

A házasság intézménye kapcsán Katy Faust leszögezte: A házasság nemcsak a gyerekeknek tesz jót, hanem természetszerűen hatja át a család életét is. – Huszonnégy éve élek házasságban, s tudom, hogy minden házasságnak vannak hullámvölgyei. De hiszem, hogy a boldogtalan házasság boldoggá tud változni, ha teszünk érte – mondta. A helyesen értelmezett házasság az egészség, az oktatás és a jólét eredeti és legjobb intézménye – különösen a gyerekek számára.

A házasságnak történelmileg meghatározott formája van, történelmi normák szabályozzák, pontosan azért, mert ez az egyetlen környezet, amely megfelel a gyerek fogantatására és felnevelésére. Tény, hogy a házasság kultúrája napjainkban hanyatlóban van. Ám egyre többen ismerik fel azt is, hogy ennek a hanyatlásnak a következményei társadalmunk legszegényebb, legkiszolgáltatottabb rétegeit érintik leginkább – és e rétegben a legsúlyosabban a gyerekeket.