Egy év kihagyás után, február 12-én tartja Orbán Viktor miniszterelnök a következői évértékelő beszédét

– erősítette meg a Magyar Nemzetnek Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Mint ismert, Áder János köztársasági elnök január 11-én tűzte ki a 2022-es választások időpontját, eszerint a választójoggal rendelkező polgárok április 3-án adhatják le voksaikat. A kampány hivatalosan az azt megelőző ötvenedik napon, azaz pontosan február 12-én indul, így a miniszterelnök, pártelnök beszéde a hivatalos országgyűlési kampány kezdetét is jelenti.

Tavaly a járványhelyzet miatt nem tartott hagyományos évértékelőt a kormányfő, a járványügyi szabályok szerint ugyanis arra csak online formában lett volna lehetőség.

Ezért a miniszterelnök tavaly az „országértékelés” helyett a parlamentben, a tavaszi ülésszak nyitányaként adott politikai helyzetértékelést. Most a választások évében a kampány utolsó hónapjaiban külön jelentősége van a miniszterelnöki éves helyzetértékelésnek, azért is, mert Orbán Viktor általában nem a szűkebb éves keret közt szokott értékelni, a beszéde tágabb kitekintést bír, a stratégiai ívvel.

A miniszterelnöki évértékelőt hagyományosan a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület szervezi, ők kérik fel Orbán Viktort minden évben. Az idei lesz egyébként a 23. évértékelő azóta, hogy a miniszterelnök 1999-ben meghonosította a „műfajt”. Egészen 2004-ig a Pesti Vigadóban tartotta országértékelő beszédét Orbán Viktor, majd az épület felújítása miatt az ELTE lágymányosi épületében, később a Körcsarnokban, ezután a SYMA-csarnokban, a Millenárison, végül mind a mai napig a Várkert Bazárban várta a közönségét a kormányfő, az idei évértékelő helyszínéről azonban még nem született döntés.

A 2010-es kormányváltás óta elhangzott beszé­dek közös vonása, hogy Orbán Viktor egyszer sem tévesztette szem elől a gazdaság, a középosztály és a családok megerősíté­sének célját – jellemzően az évértékelő­kön jelentette be az adó- és rezsicsök­kentéseket, a családi kedvezmények és támogatások kiszélesítését, valamint a kormány munkahelyteremtő, vállalkozásösztön­ző lépéseit.

Legutóbb 2018 februárjában tartott Orbán Viktor olyan évértékelő beszédet, ami egybe esett az országgyűlési választás kampányával is. – Jól sikerült ez a nyolc év, jobban, mint ahogy vártuk, de nem értünk a mun­kánk végére, van még abból bőven – értékelte akkor a 2010 óta tartó kormányzást a miniszterelnök, aki a kampányra készülve kijelentette: a kormánypártokat a higgadtság jellemzi, így nem cso­da, ha az országban nem kormányvál­tó, hanem ellenzékváltó hangulat van. Továbbá négy éve Orbán Viktor sorra vette az előző két parlamenti ciklus leg­fontosabb gazdasági, kulturális, társa­dalmi eredményeit, szólt a magyar jö­vőről és a bevándorlás veszélyeiről is. Szavai szerint az ország minden szempont­ból elérte függetlenségét, de felhívta a figyelmet arra is, hogy hazai és kül­földi internacionalisták akarják a hatalmat megszerezni, be­vándorlóországgá téve hazánkat.

Emellett a gazdasági eredmények ismer­tetése, az ország független­ségének megőrzése és a migráció elleni küzdelem állt a 2018-as évértékelő beszéd közép­pontjában.

A koronavírus járvány miatt utoljára 2020-ban mondott évértékelőt Orbán Viktor. A miniszterelnök akkor kijelentette, hogy a kormány folytatni kívánja a családvédelmi lépéseket, továbbá fontos feladatnak nevezte a gazdasági növekedés fenntartását és a munkahelyek megőrzését, aminek alapjául az adócsökkentést jelölte meg.

Borítókép: Orbán Viktor a 2020-as évértékelő beszéde közben