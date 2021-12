A baloldali önkormányzatok egy jelentős része már a novemberi testületi ülésen tárgyalta vagy tárgyalja a helyi lakosokat, vállalkozásokat jövőre sújtó adóemeléseket, mivel arra várnak, hogy lejárjon a kormány által még 2020-ban elrendelt adóstop – számol be róla a Magyar Nemzet.

Mint ismert, a kormány a pandémia alatt megtiltotta az önkormányzatoknak, hogy 2021-ben megemeljék a helyi és a települési adókat, új adót vezessenek be, illetve eltöröljék az eddigi adókedvezményeket.

Józsefvárosban már eldőlt, hogy 2022-ben az építményadó, a telekadó és a magánszemélyek kommunális adójának mértékét növelik. Ez több mint 273 millió forint többletkiadást jelent a józsefvárosi embereknek és vállalkozásoknak.

A mostani emelés magasabb, mint amit 2020-ban a Pikó András baloldali polgármester saját hatáskörben vezetett volna be.

Mindezt úgy, hogy idén rekord magas a VIII. kerületi önkormányzat költségvetése, amit ötmilliárd forint tavalyról áthozott pénzmaradvány is erősít. Valamint egy rejtélyes másfél milliárdos tartalék is szerepel az idei költségvetésben függő tételek néven. Az előterjesztésből az is kiderült, hogy az önkormányzat adóbevételei idén a tervezetten felül teljesültek, ezért is érthetetlen, miért volt szükség adóemelésre.

A Kiss László (DK) vezette Óbudán a ház és telektulajdonosoknak, valamint a közterületet használóknak is többet kell majd fizetniük.

Az építményadó és a telekadó összegét a törvények által megengedett maximumra emelték a legmagasabb kategóriában, így a nagyobb befogadóképességű kereskedelmi ingatlanok tulajdonosainak jelentősen többet kell majd fizetniük jövőre. A közterület-használati díjak átlagosan mintegy tíz százalékkal emelkednek és újabb tételek is kerültek a fizetési kötelezettségeket meghatározó felsorolásba. A koronavírus-járványt megsínylett kisvállalkozásoknak a boltok elé kihelyezett megállítótáblákért évi 24 ezer, a reklámzászlókért havi tízezer forintot kell majd fizetniük jövőre.

Adókötelesek lettek 2022. január 1-jétől a fényreklámok és a molinók is. Újpesten és az I. kerületben egyaránt emelkedik a kommunális, az építmény- és a telekadó. A Déri Tibor polgármester (Momentum) vezette IV. kerület az előterjesztésben úgy indokolta az emelést, hogy az elmaradó kommunális adó valorizációja nehezítené az kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatok színvonalas ellátását, mert több iparágban áremelkedés történt. Ráadásul a IV. kerületben az elmúlt évben számos lakossági kedvezményt szántottak be, vagy szűkítették a jogosultsági feltételeket. Mindezek után a piaci változásokat teljes mértékben helyi lakosokra, vállalkozásokra terheli a baloldali városvezetés.

A párbeszédes polgármester által irányított budavári önkormányzat a felsorolt adók megemelése mellett kedvezmények hatályon kívüli helyezésére is tett javaslatot, mindezt a november végi testületi ülésen tárgyalják majd V. Naszályi Mártáék.

Ami még némi korlátozást jelent a baloldal sarcpolitikájában, az a jövő évi országgyűlési választás. Példa erre Ferencváros, ahol Baranyi Krisztina a parkolási engedélyek kiváltásakor fizetendő díjat évi kétezerről tizenkétezer forintra akarta emelni. A balliberális polgármester tervét saját szövetségesei akasztották meg, még abba sem mentek bele, hogy a választások után, jövő júniustól emelkedjen a díjfizetés mértéke. Várhatóan azonban jövőre visszatérnek a kérdéshez. A Magyar Nemzet úgy tudja, hogy a nem megfelelő gazdálkodás miatt Ferencváros anyagilag ingatag lábakon áll, ezért a zárszámadásig visszafogták a IX. kerületi fejlesztéseket, de a decemberi költségvetési vitában a baloldal által elkerülhetetlennek tartott adóemelések így is szóba fognak kerülni.

Borítókép: Baranyi Krisztina független ferencvárosi és Pikó András józsefvárosi polgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2019. november 27-én