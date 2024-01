Az egymás elleni mérlegükben ezzel együtt Fucsovics áll jobban, aki 2-1-re vezet: 2020-ban, a Covid-járvány idején a Cincinnatiből New Yorkba költöztetett tornán, majd a US Openen is a nyíregyházi teniszező bizonyult jobbnak, a 2021-es San Diegó-i viadalon viszont Dimitrov nyert.