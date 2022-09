A főtáblás küzdelmeket a Dinamo Kijev elleni hazai sikerrel indító Fenerbahce ezúttal Franciaországba, a Rennes együtteséhez látogat. A válogatott védő Szalai Attila az ukránokkal szemben 2-1-re megnyert első csoportkörös összecsapáson kezdőként végig a pályán volt, és a török együttes középhátvédjeként irányította a hátsó alakzatot. A Fener a hétvégén nem játszott bajnokit, a Rennes viszont az Auxerre-t fogadta, s verte 5-0-ra.

A Gyurcsó Ádámot is foglalkoztató AEK Larnaca a Fenerbahce csoportjában otthon kapott ki 2-1-re a Rennes-től az első körben, csütörtökön pedig a Dinamo Kijev ellen próbálhat meg javítani, a meccset az ukrajnai háború miatt Krakkóban játsszák. Gyurcsó a franciák elleni meccsen a 63. percben állt be.

A szintén válogatott Schäfer Andrást is a soraiban tudó Union Berlin némi meglepetésre 1-0-s hazai vereséggel rajtolt a belga Union Saint-Gilloise-val szemben, a magyar középpályás a 60. perctől kapott lehetőséget a német együttesben. Az Union ezúttal a portugál Bragához látogat, amely az első fordulóban a svéd Malmö vendégeként győzött 2-0-ra.

Az ugyancsak válogatott Lang Ádám ciprusi csapata, az Omonia Nicosia meglepő vereségbe szaladt bele a nyitókörben, melynek során hazai környezetben kapott ki 3-0-ra a Sheriff Tiraspoltól. A háromgólos különbség még úgy is jelentős, hogy a moldovai együttes az előző idényben a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelt, s ott a későbbi győztes Real Madrid vendégeként is diadalmaskodott. Az Omonia ugyanakkor úgy jutott főtáblára az El-ben, hogy a belga Gentet búcsúztatta kettős győzelemmel, így érthető, hogy a szurkolók többet vártak Langéktól. A magyar védő rendszeresen játéklehetőséghez jut a ciprusi csapatban, a Tiraspol ellen is végig a pályán volt, s most vélhetően a spanyol Real Sociedad otthonában sorra kerülő második fordulós összecsapáson ugyancsak kezdő lesz.

Az arccsonttörés miatt megműtött, így kényszerpihenőjét töltő Sallai Roland német csapata, a Freiburg a magyar válogatott szélső távollétében is győzelemmel rajtolt - 2-1-re verte a vendég Qarabagot -, ezúttal pedig a görög Olimpiakosz vendége lesz.

A csütörtöki programból hiányzik az A csoportból az Arsenal PSV Eindhoven elleni, londoni mérkőzése, melyet II. Erzsébet királynő halála és a temetés körüli, szervezéssel összefüggő biztonsági és logisztikai nehézségek miatt elhalasztottak.

Európa-liga, csoportkör, 2. forduló:

A csoport:

Bodö/Glimt (norvég)-FC Zürich (svájci) 21.00

B csoport:

Dinamo Kijev (ukrán)-AEK Larnaca (ciprusi), Krakkó 21.00

Rennes (francia)-Fenerbahce (török) 21.00

C csoport:

Real Betis (spanyol)-Ludogorec (bolgár) 21.00

AS Roma (olasz)-HJK Helsinki (finn) 21.00

D csoport:

Union Saint-Gilloise (belga) - Malmö (svéd) 21.00

Braga (portugál)-Union Berlin (német) 21.00

E csoport:

Sheriff Tiraspol (moldovai)-Manchester United (angol) 18.45

Real Sociedad (spanyol)-Omonia (ciprusi) 18.45

F csoport:

Midtjylland (dán)-SS Lazio (olasz) 18.45

Feyenoord (holland)-Sturm Graz (osztrák) 18.45

G csoport:

Olimpiakosz (görög)-Freiburg (német) 18.45

Qarabag (azeri)-Nantes (francia) 18.45

H csoport:

Trabzonspor (török)-Crvena zvezda (szerb) 18.45

AS Monaco (francia)-FERENCVÁROS 18.45