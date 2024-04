A hét ingatlana 1 órája

Összeköltözők figyelem! Eladó Békéscsabán egy csodás, kétgenerációs ház

Az ingatlan legnagyobb előnye, hogy a második lakrész külön bejárattal rendelkezik, ráadásul a fűtés kör is külön van választva, így átalakításra sem lesz szüksége az összeköltözőknek. Van kialakított napelem rendszer és 3 állásos garázs is. Jelenleg a családi ház második lakásában pénzügyi vállalkozás működik, így, ha az otthonához közel tudná a vállalkozását, akkor is remek választás lehet.

Békés vármegye, Békéscsaba Dobozi útról nyíló kertvárosi részen, zöld környezetben két generációs 224 nm-es ház eladó. A ház 2004-ben 1265 nm telekre épült, 170 nm-es lakórészből és 54 nm-es három állású garázsból, valamint 10nm-es tároló részből áll. Összesen hat egész és egy félszoba + két konyha/étkező + három fürdő/wc + közlekedők + egy kamra + egy szauna és három állásos garázs található. A téglából épült ingatlan alkalmas 2 generáció együttélésére is úgy, hogy egymást nem zavarják, az épület második lakórésze külön bejárattal van ellátva. A hátsó rész jelenleg pénzügyi vállalkozásra van hasznosítva. Még átalakításra sincs szükség ahhoz, hogy lakórészként használja leendő tulajdonosa. A két házrész teljesen külön fűtés körrel rendelkezik. Az épület első részén található bejáraton a házba belépve egy 49nm-es közösségi térbe érünk, aminek egyik részén amerikaikonyha / étkező található, a konyhához kamra tartozik. A szobák egy 8 nm-es közlekedőből nyílnak, melyek alapterülete 12, 17, 14nm. A 12nm-es szobából nyílik még egy 7nm-es, jelenleg gyerek hálószobának használt félszoba. Visszatérve a közlekedőbe nyílnak a mellékhelyiségek két fürdőszoba / wc, valamint a feltöltődésre kialakított szauna helyiség. Az épület hátsó részén, az udvarról lépünk be a külön bejáratú lakrészre, ami jelenleg pénzügyi vállalkozásra használt terület. Ez a rész áll egy 17 és egy 22 nm-es szobából, 3,5nm-es konyhából, valamint egy 3nm-es fürdőszoba / wc-ből. Az otthon melegét mindkét lakrésznél gáz-cirkó kazán, plusz az első épületben, ha szükséges, rásegítésnek egy gyönyörű cserépkályha biztosítja. A hőleadás radiátoros, valamint padló fűtéssel történik. A hűtésről 5db klíma gondoskodik, amivel szükség esetén lehet fűteni is. A teljes ház áramhálózatát 3 fázison 25A-es rézhálózat biztosítja. Az épületre 2020-ban egy 9KW-os napelem rendszer került kiépítésre. Az épületekben fa külső nyílászárók találhatók dupla rétegű üveggel, valamint a tégla falazaton külső szigetelés is található. Az ingatlanhoz tartozó további részek, tároló épület, 3 állásos garázs. Az udvaron található egy 150nm-es betonköves kocsibeálló, amely az autók beállását biztosítja, akár 8 autóval is kényelmesen be lehet állni. A szépen parkosított, gondozott kert rész külön hangulatot ad a környezetnek. A gondozott telket örökzöldek és gyümölcsfák díszítik. Az ingatlan kiválóan alkalmas lehet több generációs családoknak, esetleg családnak, akik a vállalkozásukat a házuknál szeretnék üzemeltetni. További remek lehetőségekért keresse az ingatlanbazar.hu oldalát! A hirdetést eredeti formájában közöljük.

